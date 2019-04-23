فيديو معلوماتى.. علامات نادرة لالتهاب الغدة النكافية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الغدة النكافية أو مرض النكاف من الأمراض الفيروسية المعدية التى تصيب الكثيرين خاصة الأطفال، ومن الأعراض النادرة للنكاف تورم الخدين والفك، ولكنها ليست العلامة الوحيدة التى يجب الانتباه إليها، بحسب ما ذكر موقع health. ما هو النكاف:

ما هو النكاف: هو عدوى فيروسية معدية تصيب الغدد اللعابية والجهاز التنفسى كيف ينتقل؟

كيف ينتقل؟ عادة ينتقل عن طريق السعال والعطس . علامات وأعراض النكاف:

علامات وأعراض النكاف: تضخم وتورم الخد والفك والسبب أن النكاف يؤدى لتضخم الغدد اللعابية النكافية - الحمى والسخونية. - صداع الرأس. - آلام العضلات. - إعياء. Advertisements - فقدان الشهية. - جفاف الفم. وأعراض النكاف عند البالغين هى فى الأساس نفس الأعراض لدى المراهقين والأطفال. علامات نادرة للنكاف:

علامات نادرة للنكاف: نسبة 10 ٪ من حالات النكاف لدى الذكور يمكن أن يحدث لهم تورم فى الخصيتين قد تواجه النساء المصابات بالنكاف تورم المبيض مضاعفات النكاف الأخرى النادرة:

مضاعفات النكاف الأخرى النادرة: التهاب البنكرياس التهاب السحايا (التهاب الأغشية التى تغطى الدماغ والحبل الشوكي) التهاب الدماغ وهو مقلق للغاية فإذا كان الشخص مصابًا بتصلب الرقبة أو صعوبة فى التركيز أو التفكير أو صداع شديد أو نوبات، فقد تكون مضاعفات خطيرة للنكاف .

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