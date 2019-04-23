طريقة استعمال ” كريم بالمرز ” لعلامات التمدد

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تعاني نسبة كبيرة من النساء من إصابتهم ببعض علامات التشقق في الجلد ، أو ما يسمى علامات التمدد ، خصوصا بعد انتهاء فترة الحمل والولادة ، أو بعد انخفاض الوزن بصورة سريعة ، وعلامات التمدد في الجلد تجعل من مظهر البشرة مظهرا غير مرغوب فيه ، كما تعتقد معظم النساء أنه لا مفر من هذا المظهر ولا يمكن علاجه .

أو أن الطريقة الوحيدة لعلاج هذه العلامات التي تسبب تشوه مظهر الجلد هي أطباء التجميل و الليزر والعمليات الجراحية ، ولكن بالفعل هناك طريقة أخرى لعلاج علامات التمدد هذه هو كريم بالمرز .

كريم بالمرز لعلاج علامات التمدد

يعتبر كريم بالمرز بالكاكاو كن أهم الكريمات التي يمكن استخدامها في علاج علامات تمدد الجلد ، حيث أنه نجح في علاج حوالي 98 % من هذه الحالات ، كما يحتوي كريم بالمرز على مجموعة من الخلاصات الطبيعية التي تساعد في علاج علامات التمدد ، كما أنه يعالج الخطوط الحمراء والخطوط البيضاء .

وقد قامت شركة بالمرز بإطلاق مجموعة متنوعة من كاملة من منتجات بالمرز بالكاكاو حتى تتناسب مع تلبية جميع الاحتياجات ، كما يتميز باسعاره المناسبة مقارنة بالمنتجات المماثلة لها .

كريم بالمرز لعلاج علامات تمدد البشرة

كريم بالمرز بتركيبة زبدة الكاكاو

كريم بالمرز هو كريم امريكي الصنع ، يساعد على علاج علامات التشقق في الجلد والخطوط البيضاء التي تنتج عن الانخفاض السريع في الوزن .

تركيبة كريم بالمرز بزبدة الكاكاو

يحتوي كريم بالمرز على تركيبة غنية بزبدة الكاكاو ومجموعة من المواد التي تساعد على الترطيب الجيد للبشرة وهذه المكونات هي زبدة ااكاكاو النقية ، وفيتامين E ، زبدة الشيا و Bio C-Elaste ال Bio C-Elaste وهو عبارة عن مزيج قوي من الكولاجين ، الإيلاستين ، اسياتيكا كينتيللا , زيت اللوز الحلو وزيت أركان .

يتميز هذا الكريم بأنه مركز وغني ، ويساعد على تحسين مرونة وليونة الجلد المتمدد، كما أنه مثالي للمناطق المعرضة لعلامات التمدد مثل الصدر و البطن و الأرداف .

طريقة استخدام كريم بالمرز

يوصى باستخدام كريم بالمرز في علاج علامات التمدد المصاحبة لفقدان الوزن . يتم دهان كريم بالمرز مرتين يوميا بطريقة دائرية على الجلد .

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ويجب الأخذ في الاعتبار أن نتائج هذا الكريم تحتاج الى بعض الوقت حتى تظهر بشكل اسرع.

كريم بالمرز سكس لعلاج علامات تمدد البشرة

كريم بالمرز سكسس غني بمادة الأربوتين الطبيعية المبيضة ، والتي يتشابه مفعولها مع مفعول الهيدروكينون ولكن بصورة طبيعية ودون اضرار ، وهو كريم أمريكي الصنع ، يستخدم عن طريق تدليك آثار تمدد الجلد ، لانه يحتوي على مجموعة من المرطبات الفعالة فيتامين هـ والكولاجين والايلاستين

منع وتخفيف اثار التمدد

كريم بالمرز سكس كريم مركز يمنع جفاف الجلد ويساعد على الحفاظ على مرونة الجلد ورطوبته وهو كريم غير دهني يخفف الجفاف الذي يظهر على الجلد المتمدد بسبب الحمل ويقلل من آثار التمدد الجلدي الناتج عن نقصان الوزن ، وذلك عن طريق التدليك باستخدام الكريم بحركة دائرية برفق صباحا ومساءا على الأماكن المصابة بتمدد الجلد.

كريمات أخرى لعلاج علامات تمدد الجلد

ريفايتاجين كريم

ويستخدم في علاج جميع حالات تمدد الجلد الناتج عن الحمل او نقصان الوزن السريع ، و يعتبر هذا الكريم من أفضل الأنواع المتوفرة في الأسواق ، وهو أمريكي الصنع . ومن ريفايتاجين كريم أنه سريع الامتصاص و تظهر نتائجه بصورة ملحوظة من خلال ستة او سبع أسابيع .

ستريتش ريدوكس

كريم ألماني الصنع متوفر منه سبراي و كريم ، بحجمين يستخدم بصورة اساسية في علاج علامات تمدد البشرة الناتج عن الحمل يشتخدم عن طريق وضعه من مرتين إلي ثلاث مرات يوميًا. و يفضل وضعه بعد الاستحمام مباشرة.

موستيلا

متوفر في نوعين نوع يستخدم قبل الولادة للوقاية من علامات تمدد البشرة ، و نوع يستخدم في مرحلة ما بعد الولادة. يستخدم عن طريق وضعه على اليشرة مرتين يوميًا في حركة دائرية . و يجب استشارة الطبيب الخاص في النوع اﻷفضل حسب الحالة .

نصائح عند استعمال كريمات علاج علامات تمدد البشرة

1 ــ عند الرغبة في علاج حالات تمدد الجلد الناتجة عن الحمل والولادة يفضل استخدام الزيوت المرطبة التي تحتوي على فيتامين E .

2 ــ يوجد بعض اﻷراء الطبية التي تؤكد أن زبدة الكاكاو لها دور أساسي في التقليل من تشققات الجلد خاصة ﻷنها تدخل في مكونات العديد من الكريمات و العلاجات الخاصة بالبشرة .

3_ يجب أن تكون فكرة التدخل الجراحي الحل الأخير إذا كانت الحالة تتطلب ذلك ، و هو ما يحدده الطبيب . لأن الجراحة و خاصة لمنطقة البطن مرتفعة التكاليف بالإضافة إلي كونها علي درجة كبيرة من الخطورة ، العملية تحتاج راحة تامة من 4:2 أسابيع و من 6:3 شهور حتي يحدث شفاء تام .

نصيحة سريعة: يفضل استخدام الكريمات المرطبة بصورة يومية كنوع من الوقاية خاصة التي تحتوي على نسبة كبيرة من الأعشاب و التي ثبت أنها تقلل من ظهور تشققات الجلد .