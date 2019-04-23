شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من منتجات «دايت» تسبب «الكبد الدهنية».. والخضيري يصف البديل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح الدكتور فهد الخضيري، أستاذ علم المسرطنات، أن ما يسمى سكر الدايت ووجبات الدايت ومشروبات الدايت، كلها مليئة بالمحليات الصناعية التي عليها دراسات عديدة بأن الاستمرار عليها سبب لتجمع الدهون حول الكبد (الكبد الدهنية) ولها تأثير على الجهاز العصبي، وكذلك مساهمتها بالسمنة بطريقة غير مباشرة، لذا فهي ليست خيارًا صحيًّا أبداً فلا تنخدع بها.

وأضاف – عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر – أن البديل الأفضل لسكر الدايت ووجباته هو التعود تدريجياً لترك السكر! وممكن استبداله بقليل من العسل أو دبس التمر أو سكر الفواكه ثم تقلل بالتدريج شيئاً فشيئاً حتى تتعود لتركه!.

وبيَّن أن هذا مجرب لأن الطعم فقط باللسان، و”كما عودت لسانك منذ الصغر لمزيد من السكر، تستطيع عكس ذلك بالتعوّد للتقليل وستنجح وستستسيغه بلا سكر”.