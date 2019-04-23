متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الكانديدا من أبرز أنواع الفطريات التي تعيش في الأغشية المخاطية عند الكثير من الأشخاص، إذ تتواجد بطريقة غير مؤذية، وبنسبة قليلة في مناطق مختلفة من الجسم، لكن نموها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الأمراض الخطيرة.
وتتعدد الأسباب المؤدية لظهور هذا النوع من الفطريات، من أبرزها استعمال المضادات الحيوية، ونقل العدوى من الأم المصابة للجنين، وغيرهما الكثير.
وفي هذا السياق؛ عرضت أخصائية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، العوارض التي تترافق مع فطريات الأمعاء" كانديدا" وسبل الوقاية منها.
كانت هذه تفاصيل خبر كيف تحاربين فطريات الأمعاء "كانديدا"؟.. الإجابة مع ماري بيل حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على فوشيا وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.