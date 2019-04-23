كيف تحاربين فطريات الأمعاء "كانديدا"؟.. الإجابة مع ماري بيل حرب

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعد الكانديدا من أبرز أنواع الفطريات التي تعيش في الأغشية المخاطية عند الكثير من الأشخاص، إذ تتواجد بطريقة غير مؤذية، وبنسبة قليلة في مناطق مختلفة من الجسم، لكن نموها بشكل مفرط يمكن أن يؤدي إلى الكثير من الأمراض الخطيرة.

وتتعدد الأسباب المؤدية لظهور هذا النوع من الفطريات، من أبرزها استعمال المضادات الحيوية، ونقل العدوى من الأم المصابة للجنين، وغيرهما الكثير.

وفي هذا السياق؛ عرضت أخصائية التغذية في مركز بي بيوتي التجميلي، ماري بيل حرب، العوارض التي تترافق مع فطريات الأمعاء" كانديدا" وسبل الوقاية منها.