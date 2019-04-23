العلاقة بين إهمال وجبة الإفطار والنوبات القلبية

حذر باحثون في البرازيل من أن إهمال وجبة الإفطار وتناول وجبة العشاء في وقت متأخر من الليل أمر يحظى بتأثيرات سلبية على الصحة.

واكتشف الباحثون أن الأشخاص الذين يفوتون وجبة الإفطار ويتناولون وجبة العشاء قبل أقل من ساعتين من موعد نومهما ربما تقل فرصهم في البقاء على قيد الحياة في حال تعرضوا لنوبة قلبية!

وأوضح الباحثون أنهم يعتقدون أن تحويل الجزء الأكبر من استهلاك الغذاء إلى وقت مبكر من اليوم أمر من شأنه أن يمنح الجسم فرصة أفضل لحرق السعرات الحرارية، وإحداث توازن صحي بين الهرمونات؛ وهو ما يعود بالنفع في الأخير على الصحة.

وتوصل الباحثون لتلك النتائج من خلال دراستهم التي أجروها في جامعة ساو باولو، وتتبعوا فيها الحالة الصحية لـ 113 شخصًا ممن سبق لهم التعرض لنوبات قلبية.

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وتبين للباحثين أن 57 % من المشاركين بالدراسة كانوا يفوتون وجبة الإفطار 3 مرات على الأقل في الأسبوع، 51 % كانوا يتناولون وجبة العشاء في وقت متأخر 3 مرات أسبوعيًا وأن 41 % كانوا يفوتون الإفطار ويتناولون العشاء في وقت متأخر.

وقال الباحثون في هذا السياق إنهم توصلوا لأدلة ضمن هذه الدراسة تبين أن تغيير الطريقة التي يتناول بها الأشخاص وجباتهم ستكون طريقة سهلة لتحسين صحتهم بشكل عام.

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