شكرا لقرائتكم خبر عن استئصال ورم 16 كيلوجراما من بطن فتاة والان مع التفاصيل

استأصل فريق طبي ورما يزن 16 كيلوجراما من بطن مراهقة بعد شكوتها من ألم مبرح، بالتزامن مع عدم نزول الدورة الشهرية، وفقا للعين الإخبارية.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الفتاة، 16 عاما، لم يذكر اسمها، خضعت للعلاج في مستشفى سارين بمدينة بنجاب الهندية، موضحة أن الورم يشبه البطيخة من حيث الحجم.

وقال والد الفتاة، رافيداربال سينج، إن الأطباء منحوا ابنته "حياة جديدة" بإزالة هذا الورم، الذي لم يكن سرطانيًا، موضحا أن ما عانت منه يعرف بـ"تكيسات المبايض".

Advertisements

وتكيسات المبايض عبارة عن أكياس أو جيوب ممتلئة بالسوائل داخل المبيض أو على سطحه الخارجي، ورغم أن عددا كبيرا من السيدات يصبن بها، فإنه في معظم الحالات يكون غير مؤلم أو ضار، ويختفي من تلقاء نفسه في غضون أشهر قليلة.

لكن بالنسبة للتكيس أو الورم الكبير في مبيض هذه المراهقة الهندية، يمكن أن يؤدي إلى الشعور بألم الحوض أو الامتلاء أو الثقل في البطن أو الانتفاخ.

ومن العوامل التي تزيد خطر الإصابة بهذا النوع من التكيسات والأورام: المشكلات الهرمونية، التهاب بطانة الرحم، التهاب الحوض أو التكيسات السابقة.