71 إصابة جديدة بالحصبة في أمريكا خلال أسبوع

سجلت الولايات المتحدة، الإثنين، 71 حالة إصابة جديدة بالحصبة، الأسبوع الماضي، بزيادة 13%، فيما تواجه ثاني أكبر تفشٍّ للمرض منذ 20 عاما.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها سجلت 626 حالة إصابة بالمرض الشديد العدوى، والمميت أحيانا، في 22 ولاية حتى 19 أبريل/نيسان، وهو أعلى معدل إصابة في 5 سنوات.

وسجلت المراكز في السابق 555 حالة في 20 ولاية في الفترة من أول يناير/كانون الثاني حتى 11 أبريل/نيسان.

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وقالت المراكز، الإثنين، إن التفشي الحالي سيتجاوز على الأرجح التفشي الذي حدث في 2014 في عدد الحالات.

وانضمت ولايتا أيوا وتنيسي إلى قائمة المراكز لحالات الإصابة الجديدة، وكان أكثر من نصف الحالات المسجلة هذا العام في مدينة نيويورك.

ويأتي التفشي الأمريكي في إطار زيادة عالمية في المرض الذي قضى عليه تقريبا يوما ما.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، الأسبوع الماضي، أن الحالات العالمية زادت بنحو 4 أمثال في الربع الأول من 2019 إلى 112163 حالة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.