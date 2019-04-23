شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أشياء تحدث فى جسمك عندما تتوقف عن تناول الأطعمة المصنعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجهيز الأطعمة معروف منذ آلاف السنين، وخضع كل ما نأكله تقريبًا لشكل من أشكال المعالجة، ولكن هناك مستويات مختلفة من المعالجة، لذلك من المستحيل القول إن الأطعمة المصنعة لا تنتمى إلى نظام غذائى صحى.

ويجب أن يعتاد الجسم على نقص السكر والملح والمكونات المضافة الأخرى قبل جنى فوائد تناول كميات أقل من الأطعمة المصنعة، ووفقًا لتقرير موقع "eatthis" فقد تعانى من بعض الأعراض فى البداية مثل القلق، والانتفاخ، والرغبة الشديدة فى تناول الطعام، والصداع وغيرها، وستعتمد درجة الشدة وعدد هذه الأعراض التى من المحتمل أن تتعرض لها، على كيفية معالجة نظامك الغذائى الحالى ومدى إدمانك للسكر.

بعد بضعة أيام من التوقف عن تناول الأطعمة المصنعة يبدأ معدل الأيض فى العودة لمستواه الطبيعي مرة أخرى، وتختفى الأعراض الشديدة السابقة والرغبة الشديدة فى تناول تلك النوعيات من الطعام.



ستحصل على نوم بشكل أفضل

الأطعمة المصنعة بشكل كبير تحتوى عادة على الكثير من السكر أو شراب الذرة عالى الفركتوز، وعلى الرغم من أن الجسم يحتاج إلى بعض السكر حتى يعمل الدماغ بشكل صحيح، إلا أنه من الأفضل العثور على هذه السكريات بشكل طبيعى فى الفواكه والخضراوات، والسكر الصناعى يمكن أن يخلص عقلك من التوازن ويجعل التركيز أكثر صعوبة، لذا فإن تجنب تناول كميات كبيرة من الأطعمة المصنعة يمكن أن يبقى دماغك فى تركيز أعلى.

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تستخدم مكونات الصوديوم فى الأغلب فى الأطعمة المصنعة للمساعدة فى حفظها طازجة أطول وقت، والمكونات عالية الصوديوم له تأثير على انتفاخ البطن لأنها تؤدى إلى احتباس الماء، مما قد يتسبب فى الانتفاخ والتورم، لذا فإن الابتعاد عن الأطعمة المصنعة يبقيك بعيدا عن الانتفاخ.



عدم الشعور بالانتفاخ بعد الوجبات

يمكن للأطعمة المصنعة أن تعطل دورة نومك لعدة أسباب، الأول هو تأثير تناول هذه الأطعمة على نسبة السكر فى الدم، لذا فإن الحفاظ على نسبة السكر فى الدم ثابتة يساعدك على النوم بشكل طبيعى، وأيضا لأن الأطعمة المجهزة تميل إلى أن تكون عالية الدهون التى إذا تناولتها بالقرب من وقت النوم فيمكن أن تسهم فى الإصابة بعسر الهضم أو حرقة المعدة، وفى كثير من الأحيان يمكن أن تحرمك من النوم.



ستقلل خطر الإصابة بأمراض الضغط وارتفاع الكولسترول

على المدى الطويل خفض تناول الأطعمة المصنعة يمكن أن يقلل من الكولسترول السيئ ويقلل ضغط الدم وخطر الإصابة بالسرطان، بالإضافة إلى تقليل الالتهاب، وخطر الإصابة بأمراض الكبد وأمراض القلب الدهنية.