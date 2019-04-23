تعرفي على طريقة تحضير تارت الشوكولاتة والتوت

مقادير تارت الشوكولاتة والتوت

- للحشو :

كريمة الطبخ : 300 غراماً

سكر : 2 ملعقة كبيرة

الشوكولاتة : 200 غم (الداكنة أو الشوكولاتة بالحليب، مفرومةً فرمًا خشنًا)

الزبدة : 50 غم

الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة

- للتزيين :

التوت : كوب

فستق : ربع كوب (مجروش)

سكر البودرة : ملعقة صغيرة

- الزبدة : 100 غراماً (مكعبات / باردة)

- دقيق : كوب ونصف

- سكر البودرة : ملعقة كبيرة

- ملح : رشّة

- ماء بارد : 3 ملاعق كبيرة

طريقة تحضير تارت الشوكولاتة والتوت

1. يُسخَّن الفرن، على حرارة 180 درجة مئويَّة.

2. تُضاف المكوِّنات الآتية: الزبدة والدقيق وبودرة السكَّر والملح إلى إبريق الخلَّاط الكهربائي. وتُخفق المكوِّنات على سرعة متوسِّطة، حتَّى تتداخل الزبدة في الدقيق. ثمَّ، يُصبُّ الماء البارد، مع الاستمرار في الخفق، وذلك على سرعة قليلة، حتَّى ملاحظة تكوُّن عجينة متماسكة.

3. توضع العجينة على سطح الطاولة، وتُعجن باليدين جيِّدًا، ثمَّ تُغطَّى، وتُحفظ في البرَّاد لثلاثين دقيقة.

4. تُفرد العجينة بعد انقضاء الوقت المذكور، في قالب "تارت" ذي قعر متحرِّك، مع إزالة الأطراف الزائدة.

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5. يوضع ورق خاص بالخبز في منتصف القالب، وتُضاف الجبوب الجافَّة له من أجل تثقيله. ويُخبز القالب، في فرن ساخن، وذلك على حرارة 180 درجة مئويَّة، ولربع الساعة.

6. يُزال الورق والحبوب عن القالب، الذي يُعاد للخبز لخمس دقائق إضافيَّة. ثمَّ، يخرج من الفرن، ويترك ليبرد.

7. لإعداد الحشو: يُسخَّن كلٌّ من الكريما والسكَّر معًا، في قدر على حرارة متوسِّطة، وذلك حتَّى يذوب السكَّر تمامًا، ويبدأ الخليط في الغليان. عندئذ، هو يرفع عن النار، فيُضاف فرم الشوكولاتة إليه، مع التقليب جيِّدًا حتى تذوب الشوكولاتة تمامًا. تُضاف الزبدة إلى خليط الحشو، كما الفانيليا. تُقلَّب المكوِّنات جيِّدًا، ويُترك الخليط جانبًا، حتَّى يبرد قليلًا، قبل أن تُطلى الـ"تارت" المخبوزة به.

8. طريقة التقديم: تُحفظ الـ"تارت" في البرَّاد لساعة، وقبل التقديم مباشرةً يُضاف التوت والفستق المجروش وبودرة السكَّر إليها.

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