تعرفي على طريقة تحضير كيكة جوز الهند خطوة بخطوة

القاهرة - لايف ستايل مقادير كيكة جوز الهند خطوة بخطوة - طحين : 2 كوب

- سكر : كوب

- جوز الهند : كوب

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- بيكنج صودا : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- حليب : نصف كوب

- الزيت النباتي : ثلثان الكوب

- قطر : كوب (شيرة)

- القشطة : علبة طريقة التحضير Advertisements الخطوة الأولى

ضعي الزيت والسكر في وعاء الخلط

الخطوة الثانية

اخفقي السكر والزيت لمدة 3 دقائق

الخطوة الثالثة

أضيفي البيض والفانيلا واخفقي

الخطوة الرابعة

أضيفي علبة القشطة واخفقي

الخطوة الخامسة

اخلطي الطحين مع الملح والبيكنج صودا والبيكنج باودر، وأضيفيه لخليط البيض بالتناوب مع الحليب مع استمرار الخفق

الخطوة السادسة

أضيفي جوز الهند واخلطي

الخطوة السابعة

صبي المزيج في قالب كيك 9 انش، وأدخليه للفرن على حرارة 180 لمدة 40 دقيقة أو حتى ينضج الكيك

الخطوة الثامنة

اتركي الكيك يبرد مدة 10 دقائق، ثم وزعي الشيرة (الباردة) على الكيك الساخن، وزيني الوجه بجوز الهند، وقدميه دافئاً أو بارداً. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضيركيكة القهوة بحشوة الكريم تشيز تعرفى على طريقة إعداد وتحضير كيكة الفستق بالنوتيلا

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