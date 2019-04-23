طريقة إعداد وتحضير تشيز كيك الليمون البارد بالشوكولاتة البيضاء

مقادير تشيز كيك الليمون البارد بالشوكولاتة البيضاء

- لطبقة البسكويت :

بسكويت دايجستف : كوب ونصف (مطحون)

السكر البني : ملعقة كبيرة

الزبدة : 8 ملاعق كبيرة (مذوبة)

- مقادير الحشوة :

جبن كريمي : 340 غراماً

سكر البودرة : نصف كوب

بشر الليمون : ملعقة كبيرة

الكريما الحامضة : ثلاث أرباع الكوب

عصير الليمون : ثلث كوب

الشوكولاتة البيضاء : قالب

كريمة الخفق : كوب وربع

- صلصة البيري :

الماء : ثلاث أرباع الكوب

سكر : ربع كوب

نشاء الذرة : 2 ملعقة كبيرة

الفراولة : 2 كوب (رازبيري، بلوبيري)

عصير الليمون : 2 ملعقة كبيرة

طريقة تحضير تشيز كيك الليمون البارد بالشوكولاتة البيضاء

1. في حمام مائي نقوم بتذويب الشوكولاتة ثم نتركها جانبا حتى تصل إلى حرارة الغرفة.

2. نخلط مقادير طبقة البسكويت ونضغطهم في قاع القالب جيداً.

3. في وعاء نخفق الجبنة الكريمية مع السكر وبرش الليمون لمدة دقيقتين ثم نضيف الكريمة الحامضية وعصير الليمون نخفق جيدا لمدة دقيقتين.

4. نضيف الشوكولاتة الذائبة ونخفق حتى نحصل على مزيج متجانس ومتماسك.

5. نضيف الكريمة الباردة ونستمر في الخفق لمدة 4 دقائق ثم نسكبها فوق طبقة البسكويت، نغطيها بنايلون تغليف الطعام ونضعها في الثلاجة من 4 إلى 24 ساعة.

6. لتحضير الصلصة: في الخلاط العمودي نضع جميع مكونات الصلصة ونخفقها حتى تنهرس الفواكه جيدا.

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7. نضع مهروس الفواكة في مصفاة حتى نحصل على صلصة ناعمة بدون بذور.

8. نضع الصلصة على نار وسط ونستمر بتحريكها حتى تغلي.

9. نتركها تغلي 5 دقائق تقريبا أو حتى نحصل على القوام المطلوب مع العلم انها ستتماسك أكثر عندما تبرد.

10. نسكبها في وعاء ونغطيها بالنايلون جيدا ونضعها في الثلاجة حتى تبرد تماما ثم نضعها فوق قالب التشيز كيك.

11. ممكن استخدام نوع واحد من البيري أو أكثر حسب المتوفر.

12. يفضل استخدام قالب شوكولاتة بيضاء وليس القطع الصغيرة، ويمكن استخدام قوالب كب كيك، قالب دائري.

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