شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..حليب الكركم والثوم لعلاج والوقاية من انسداد الشرايين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انسداد الشرايين من الأمراض الشائعة وتسمى بـ "القاتل الصامت"، إذا حدث انسداد فى الشرايين، سيتوقف الدم والأكسجين عن التدفق، ونتيجة لذلك، لن تتمكن الأعضاء والأنسجة من الحصول على العناصر الغذائية التي يحتاجون إليها، وهو ما يؤدى إلى خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية إعداد وصفة حليب الكركم والثوم لعلاج انسداد الشرايين، بحسب ما ذكر موقع "step to health".



علاج انسداد الشرايين

وتناول الطعام الصحي هو الخطوة الأولى لعلاج انسداد الشرايين، لذا من الضروري تناول الأطعمة الخالية من الدهون لمنع تراكم الدهون في الشرايين مع ضرورة ممارسة الرياضة.



حليب الثوم

وصفة حليب الثوم

المكونات

1 كوب حليب (250 مل)

3 فصوص ثوم

الطريقة:

- اقطع فصوص الثوم إلى شرائح.

Advertisements

-ضع الحليب في إناء، وأضف شرائح الثوم واتركه حتى يغلي.

- وينصح بشربه قبل النوم.



حليب الكركم

2- وصفة حليب الكركم

حليب الكركم يحتوي على مضادات الأكسدة وهو مشروب مضاد للالتهابات، هو يساعد في تحسين الدورة الدموية، ويمنع تكون الجلطات ويحول دون انسداد الشرايين، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يخفض مستويات الكولسترول السئ.

المكونات

1 ملعقة صغيرة من الكركم (5 جرام)

1 ملعقة من العسل (25 جرام)

كوب من الحليب (200 مل)

الطريقة:

قم بتسخين الحليب وأضف الكركم والعسل. يخلط جيدا وقم بشربه مرتين فى اليوم لمدة 3 أيام في الأسبوع.