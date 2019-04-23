شكرا لقرائتكم خبر عن للسيدات.. أطعمة احذرى تناولها أثناء الحمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول الأطعمة الصحية أهم ما ترغب فى الوصول إليه جميع الحوامل، ونجد أن الكثير من النساء أثناء فترة الحمل يعانين من الرغبة الملحة فى تناول بعض الأطعمة التي تضر صحة الجنين وتعرضه للإصابة بالتشوهات، وخلال هذا التقرير نرصد بعض الأطعمة التى تضر بحياة الجنين خلال فترة الحمل، وذلك وفقا لموقع "healthline".

- سمك التونة والماكريل.. من أنواع الأسماك التى تحتوى على نسبة عالية من الزئبق، فهذه المادة تؤثر بشكل سلبي على الجهاز العصبي والمناعي للجنين، ولذل ينصح بتجنب تناولها بشتي الطرق.

- السوشى أو الأسماك النيئة.. هذه الأطعمة تحتوى على نسبة عالية من الفيروسات والبكتيريا الضارة لصحة الجنين، حيث إن هذه البكتيريا تصل للجنين وتعرض حياته للخطر.

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- اللحوم المصنعة.. تعرض حياة وصحة الجنين للخطر، حيث إنها تتسبب فى تعرض الجنين للوفاة أو العمى أو مشاكل صحية خطيرة، ومن ضمن تلك اللحوم المصنعة السجق، اللانشون، البسطرمة.

- المايونيز والأيس كريم.. أطعمة تحتوى على البيض النيئ، وتتسبب فى إصابة الحامل ببكتيريا السالمونيلا التي تعرضها لارتفاع كبير في درجات الحرارة، وآلام شديدة فى البطن والتعرض للقىء والرغبة فى الغثيان، وقد تعرض الجنين لقلة في وزنه، وأيضا الولادة المبكرة.

- المشروبات الغنية بالكافيين.. هذا ما يؤرق العديد من الحوامل اللاتي لا يستطعن الاستيقاظ صباحا دون تناول كوبا من القهوة أو الشاي، فالإسراف فى تناول هذه المشروبات يتسبب فى تعرض الجنين لبعض المشاكل كتأخر النمو وقلة الوزن.