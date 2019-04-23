شكرا لقرائتكم خبر عن 5 أطعمة غنية باليود يجب أن تضيفيها فى نظامك الغذائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اليود من المعادن الأساسية التى تساعد فى تنظيم هرمونات الغدة الدرقية، لذا فإن نقص اليود قد يؤدى إلى قصور الغدة الدرقية، وكذلك زيادته بشكل مفرط قد يؤدى إلى فرط نشاط الغدة الدرقية، مما يؤدى إلى اضطرابات التمثيل الغذائى، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم الأطعمة الغنية باليود التى يجب أن تدرج فى نظامك الغذائى، بحسب ما نشر موقع "step to health".



ملح اليود

من أفضل الأشياء الغنية باليود، حيث يحتوى على 1900 ميكروجرام من اليود لكل 100 جرام من الملح، لذا يمكنك استبدال ملح الطعام العادى بالملح المعالج باليود واستخدامه لتتبيل أى طبق باعتدال.

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الأعشاب البحرية المصدر الرئيسى لليود، ويمكنك استخدام هذه الأعشاب البحرية لصنع الحساء والسوشى والوجبات الخفيفة أو السلطة.

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هذا التوت الغنى بمضادات الأكسدة هو أيضًا مصدر جيد لليود، حيث إن 11 جراما من التوت الأزرق يحتوى على 400 ميكروجرام من اليود. كما أن لها قيمة منخفضة من السعرات الحرارية بسبب انخفاض محتوى الكربوهيدرات. بالإضافة إلى أنه غنى بفيتامين C، وهو مصدر للألياف، ويحسن صحة الأمعاء، ويحتوى على البوتاسيوم والحديد والكالسيوم.

بالإضافة إلى الأعشاب البحرية، تحتوى المأكولات البحرية الأخرى مثل الأسماك والمحار على الكثير من اليود، خاصة الأسماك الدهنية منها الماكريل، حيث يحتوى 150 جرامًا من الماكريل فقط على 208 سعرات حرارية و225 مكجرام من اليود.

الدجاج واحد من أكثر اللحوم الغنية باليود، حيث يوجد 7 ميكروجرام من اليود لكل 100 جرام من الدجاج.