القاهرة - لايف ستايل طريقة إعداد وتحضير حلاوة تركية بالجوز مقادير حلاوة تركية بالجوز

- الماء : كوب ونصف

- دبس التمر : كوب ونصف

- الزبدة : نصف كوب

- طحين : 2 كوب

- الجوز : ربع كوب (مفروم) طريقة تحضير حلاوة تركية بالجوز

1. ضعي الماء مع دبس التمر في قدر على نار متوسطة. 2. ذوبي الزبدة في قدر آخر على نار هادئة. 3. أضيفي الطحين للزبدة وحركي حتى يصبح المزيج مثل العجين ثم ازيليه عن النار. Advertisements 4. أضيفي خليط الماء والدبس لخليط الطحين والزبدة وقلبي حتى يصبح المزيج متماسكاً. 5. أضيفي الجوز المفروم وحركي حتى تتمازج المكونات. 6. وزعي المزيج في قوالب صغير حسب الرغبة واتركيها لتبرد وتتماسك قبل التقديم وقدميها. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضيركيك الشوكولاتة بدون طحين طريقة إعداد وتحضيرقوالب الشوكولاتة بالجوز والكاجو

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