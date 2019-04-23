طريقة إعداد وتحضير كنافة بجبن الموزريلا فريكو

القاهرة - لايف ستايل مقادير كنافة بجبن الموزريلا فريكو - عجينة كنافة : 500 غراماً (شعر)

- جبن الريكوتا : 420 غراماً

- جبن فريكو : كوب (موزريلا مبشور)

- سكر : ثلث كوب

- الزبدة : 340 غراماً

- شيرة : 2 كوب (قطر) طريقة تحضير كنافة بجبن الموزريلا فريكو

1. سخني الفرن على حرارة 400 درجة. 2. افركي عجينة الكنافة بواسطة محضرة الطعام لتصبح ناعمة. 3. اخلطي الجبن الريكوتا مع السكر في وعاء جيداً. 4. أضيفي الجبن الموزريلا المبشور واخلطي. 5. ذوبي الزبدة واتركيها لتبرد لمدة دقيقتين. Advertisements 6. صبي الزبدة المذوبة فوق عجينة الكنافة المفتتة واخلطي باليد. 7. ضعي العجينة المخلوطة بالزبدة بصينية مقاس 9 انش ورصيها جيداً. 8. وزعي خليط الجبن فوق الكنافة. 9. أدخلي الصينية الفرن المحمى مسبقا لمدة 30 دقيقة حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون. 10. أخرجي الصينية من الفرن ثم صبي القطر البارد فوقها وهي ساخنة وقطعيها وقدميها ساخنة. قد يهمك أيضا:تعرفي علي طريقة تحضيركرات الكنافة بالكريمة والعسل تعرفي علي طريقة إعداد وتحضير الكنافة بالمانجو

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