طريقة إعداد وتحضير بطاطس مشوية بالعسل

القاهرة - لايف ستايل مقادير بطاطس مشوية بالعسل - البطاطس : 5 حبات (مقشرة ومقطعة مكعبات متوسطة)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مبشور)

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة (مذوبة)

- العسل : ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير بطاطس مشوية بالعسل 1. سخني الفرن على درجة 375 وجهزي طبق الفرن وادهنيه بالزيت. 2. ضعي البطاطس في طبق الفرن. 3. وزعي البصل المبشور فوق البطاطس. Advertisements 4. اخلطي الزبدة المذوبة والعسل والملح والفلفل الأسود وصبي المزيج فوق البطاطس واخلطيها حتى تمتزج. 5. أدخلي طبق الفرن للفرن المحمى مسبقاً لمدة 40 دقيقة أو حتى تنضج البطاطس وتتحمر. 6. قدميها ساخنة إلى جانب اللحم أو الدجاج حسب الرغبة. قد يهمك أيضا:طريقة اعداد وتحضير بيتزا بالسجق مع البطاطس المقلية طريقة تحضير وإعداد كروكيت البطاطس

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