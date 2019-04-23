تعرفي على طريقة تحضير مكرونة بالجبن والحليب

مقادير مكرونة بالجبن والحليب

- معكرونة : 250 غراماً (لولبية)

- البصل : 1 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 3 حبات (مفروم فرماً ناعماً)

- دقيق : ملعقة كبيرة

- الماء : كوب ونصف

- حليب : 2 كوب (سائل)

- جبن الشيدر : 2 كوب

- الزبدة : ملعقة صغيرة

طريقة تحضير مكرونة بالجبن والحليب

1. في قدر، ذوّبي الزبدة وقلّي البصل والثوم حتى يذبلا.

2. أضيفي الدقيق وحرّكي.

3. اسكبي الماء واخلطي جيداً حتى تتجانس المكوّنات.

4. ضعي المعكرونة اللولبيّة والحليب السائل وحرّكي جيداً لحوالي 10 دقائق حتى تصبح المكرونة طريّة. إذا شعرت أن كمية الصلصة أصبحت قليلة أضيفي كمية صغيرة من الماء أو الحليب.

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5. عندما تبدأ المكرونة بالنضوج، ضعي جبن الشيدر وحرّكي حتى يذوب.

6. حمّي الفرن على حرارة 200 درجة مئوية.

7. اسكبي مزيج المكرونة في صينية فرن واخبزيه لحوالي 10 دقائق ثمّ قدّميه ساخناً.

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