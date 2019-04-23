طريقة إعداد وتحضير سلطة الفلفل الرومي المشوي للرجيم

القاهرة - لايف ستايل مقادير سلطة الفلفل الرومي المشوي للرجيم - الفلفل الأحمر : 1 حبة (مفروم مربعات أو شرائح)

- الفلفل الأصفر : 1 حبة (مفروم مربعات أو شرائح)

- الفلفل الأخضر : 1 حبة (مفروم مربعات أو شرائح)

- الفليفلة البرتقالية : 1 حبة (مفرومة مربعات أو شرائح)

- زيتون أسود : ربع كوب (بدون بذور)

- طماطم : ربع كوب (مجففة بالزيت ومفرومة)

- زيت الزيتون : ملعقة كبيرة

- خل البلسمك : ملعقة كبيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم) طريقة تحضير سلطة الفلفل الرومي المشوي للرجيم

1. اشوي حبات الفلفل المفرومة بالفرن أو على الجريل حتى تطرى واتركيها لتبرد. 2. اخلطي الفلفل المشوي مع الطماطم المجففة والزيتون الأسود وزيت الزيتون والخل البلسمك. Advertisements 3. وزعي البقدونس المفروم وحركي المزيج وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة. قد يهمك أيضا:طريقة تحضير سلطة اللوبيا المجففة مع الخضار طريقة إعداد وتحضيرسلطة المكرونة بالحمص لرجيم صحي

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