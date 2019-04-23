طريقة إعداد وتحضير دجاج مشوي بالشوفان

القاهرة - لايف ستايل مقادير دجاج مشوي بالشوفان - صدر الدجاج : 300 غراماً (فيليه / مقطع أصابع)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : ملعقة صغيرة (طازج ومبشور)

- الشوفان : كوب

- لبن زبادي : كوب (مخفوق)

- طحين : كوب

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- بودرة الثوم : نصف ملعقة صغيرة طريقة تحضير دجاج مشوي بالشوفان

1. اخلطي نصف كمية اللبن مع الملح والثوم والفلفل الأسود والزنجبيل. 2. أضيفي الدجاج واتركي الخليط لمدة ليلة كاملة. 3. ازيلي الدجاج من التتبيلة واغمسيه بالطحين ثم ازيلي الطحين الزائد. Advertisements 4. اغمسي الدجاج بالللبن الزبادي المخفوق ثم بالشوفان. 5. رصي قطع الدجاج في صينية مبطنة بورق الزبدة وأدخلي الصينية الفرن لمدة 20 دقيقة على حرارة 180 درجة حتى ينضج الدجاج. 6. قدميه ساخناً إلى جانب تغمسية العسل والخردل. قد يهمك أيضا:طريقة إعداد وتحضيركوردن بلو الدجاج المشوي تعرفي علي طريقة إعداد وتحضيركفتة الدجاج بالكاري

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