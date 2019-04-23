شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض صداع العين أهمها الزغللة والألم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتم تعريف الصداع بأنه ألم في أي منطقة من الرأس، ويمكن أن يتراوح الألم من الجبهة إلى قاعدة الرقبة أو خلف العينين.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthDayNews”، يمكن أن يسبب عدد من أنواع الصداع المختلفة أو الحالات الأخرى أوجاعًا خلف إحدى العينين أو كلتيهما، وبالإضافة إلى الألم ، قد يتسبب الصداع في هذه المنطقة أيضًا في الحساسية للضوء بالعين.



صداع العين

وفي حين أن الصداع من أي نوع شائع، فإن معرفة السبب يمكن أن تساعدك في علاجه في المنزل، ويمكن أن يساعد طبيبك أيضًا في إجراء تشخيص دقيق لإدارة العلاج الأكثر فعالية.

أسباب وأعراض صداع العينصداع بالرأس

الصداع المتوتر هو الشكل الأكثر شيوعا من الصداع، وأي شخص معرض لهذا النوع من الصداع، رغم أنه أكثر شيوعًا لدى النساء، وغالبًا ما يتم اعتبار الصداع المتوتر عرضيًا ويمكن أن يحدث مرة أو مرتين في الشهر، ومع ذلك ، يمكن أن يصبح مزمنا ويحدث لمدة 15 يومًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر.



أعراض صداع العين

ويوصف صداع التوتر بأنه يسبب إحساسًا مشدودًا أو ضغط حول الجبهة. يمكن أن يحدث الألم خلف العينين أيضًا، الأعراض الأخرى المرتبطة بهذا الشكل من الصداع تشمل:

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ألم الرأس الممل

هرش بفروة الرأس

آلام الرقبة والجبهة

وتشمل حالات العين الأخرى التي يمكن أن تسبب آلام الصداع خلف العين:

التهاب الصلبة ، أو التهاب شديد يؤثر على الطبقة الخارجية البيضاء للعين

التهاب العصب البصري

مرض جريفز ، اضطراب المناعة الذاتية

الجلوكوما ، مرض يصيب العين ويصيب العصب البصري

التهاب الجيب

التهاب الجيوب الأنفية، هو التهاب أو احتقان الأنسجة التي تصيب الجيوب الأنفية. يمكن أن يسبب ألم صداع الرأس كرد فعل على احتقان الأنف.

زغللة

ألم فى العين

اعراض صداع العينعلاج الصداع وراء العين

يمكن لمسكنات الألم الشائعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل الأسبرين والإيبوبروفين (أدفيل) ، علاج الصداع، ومع ذلك ، يجب استخدام هذه الأدوية بشكل بسيط لمنع ما يسمى "صداع الارتداد"، ويمكن أن تحدث هذه الأعراض بعد أن يعتاد جسمك على الدواء ، ويزيد الألم بمجرد أن يختفي الدواء.



أعراض صداع العين

في حالات الصداع الشديدة ، قد يصف طبيبك مرخيات العضلات لوقف الانقباضات العضلية، ومضادات الاكتئاب لتحقيق الاستقرار في مستويات هرمون السيروتونين في عقلك هي خيار آخر.

تشمل العلاجات الفعالة الأخرى لتحسين أعراض الألم الناتجة عن الصداع: