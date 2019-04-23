شكرا لقرائتكم خبر عن علاج ألم الأسنان فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتبر آلام الأسنان المفاجئة مؤلمة للغاية، و قد تشمل أعراض وجع الأسنان:

ألم حاد في الأسنان .

الخفقان، حيث قد تشعر بأن الأسنان لها نبضات مثل نبضات القلب .

التهاب حول السنكما هو الحال في اللثة.

الاحمرار والتورم الذى يصيب اللثة.

يمكن أن يكون ألم الأسنان أحد أعراض مشكلة أكبر أخرى وذلك وفقا لتقرير موقع " lrfamilydentalcare"، مثل تسوس الأسنان خاصة إذا تركت دون علاج ، فقد يكون تسوس الأسنان مشكلة خطيرة ومكلفة للغاية.

إذا كان لديك أعراض خطيرة أخرى ، مثل الحمى والقشعريرة ، أو صعوبة في البلع أو التنفس ، أو إفرازات طعم كريهة ، فهناك فرصة في أن تكون لديك مشكلات أسنان أكثر خطورة تحتاج إلى معالجتها على الفور لدى الطبيب.



الم الاسنا ن

علاج ألم الاسنان طبيا

في معظم الحالات يشير ألم الأسنان أو ألم الفك إلى مشكلة يجب على طبيب الأسنان العناية بها.

وقد يقوم الطبيب بإجراء عمليات الحشو أو خلع للأسنان أو غيرها من الإجراءات حسب كل حالة، وسيكون خلع الأسنان هو الإجراء الأكثر احتمالا مع وجود أسنان أولية للأطفال.

في حالة الأسنان الدائمة إذا كانت المشكلة حادة، يتم إجراء علاج قناة الجذر (تنظيف الأعصاب والأوعية الدموية وإغلاق قنوات الجذر في السن) مع وضع غطاء على الأسنان بشكل عام.

وعادة ما يتم وصف المضادات الحيوية في حالة وجود حمى أو تورم في الفك، وتتم هذه الإجراءات بشكل عام على مراحل .



اعراض الم الاسنان

علاج ألم الاسنان بعلاجات منزلية

الغرغرة بالماء الساخن + الملح

الطريقة الأكثر شيوعًا، ويمكن القول إنها أسهل طريقة للتخفيف من آلام الأسنان باستخدام الملح والماء الساخن فقط للغرغرة، ويعمل هذا المحلول على سحب السوائل من اللثة التي تسبب الالتهاب ويساعد على تقليل الإحساس بالألم.

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استخدام خل التفاح

ليس فقط خل التفاح يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومطهر ، ولكن لأنه حمضي فإنه يقتل أيضًا البكتيريا المسببة لوجع الأسنان، يمكنك استخدام خل التفاح في الألم عن طريق نقع قطعة من القطن فيه والضغط عليه بلطف على مكان الألم.

أوراق النعناع أو مستخلص النعناع

من المعروف عن النعناع قدرته على تقليل التورم والوجع ، لذلك هناك العديد من الطرق التي يمكنك استخدامها للمساعدة في وجع الأسنان، فإذا كان لديك أوراق نعناع طازجة ، يمكنك مضغها للمساعدة في تخفيف الألم، وإذا كان لديك مستخلص من النعناع قم بخمس قطعة قطن به ووضعه على السن المصاب مع الضغط عليه لفترة.



مشاكل الاسنان

كيفية منع ألم الأسنان

يمكن لمعظم الناس تجنب مشاكل الأسنان الحادة فقط بالعناية المنتظمة للأسنان من خلال الآتى:

اتباع نظام غذائي صحي:

فمن المعروف أن البكتيريا تنمو وتزدهر على السكر المكرر والنشا، لذا راقب ما تأكله وكن حريصًا على الطعام الذي يلتصق بأسنانك.

تنظيف أسنانك لإزالة جزيئات الطعام: قم بدعك أسنانك بالفرشاة بعد الأكل وفرشاة اللثة، استخدم فرشاة أسنان ناعمة مع معجون أسنان بالفلورايد كما أوصت به جمعية طب الأسنان الأمريكية.

تنظيف ما بين أسنانك بخيط الأسنان يوميا: نظرا لأن الفرشاة لا تصل إلى كل مكان داخل الفم فتتبقى فضلات من الطعام ملتصقة بين الأسنان، ويكون الخيط الطبى الوحيد القادر على إزالته .

منع تسوس الأسنان مع الفلوريد: الفلورايد فعال في منع تسوس الأسنان عند الأطفال وعنصر طبيعي يوجد في العديد من إمدادات المياه والخضروات، ويمكن لطبيب الأسنان أن يصف أقراص الفلورايد أو مكملات الفلورايد للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات.

رتب موعد مع طبيب الأسنان: وذلك مرتين فى العام للحفاظ على صحة الأسنان قد يساعد ذلك في الوقاية من التسوس ومشاكل اللثة، وقد تكون هناك حاجة إلى الأشعة السينية للأسنان كل 3 إلى 5 سنوات لتحديد المشاكل.

ارتدي واقي الأسنان أو أغطية رأس واقية أثناء ممارسة الرياضة للمساعدة في منع الإصابة.