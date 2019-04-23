انت الان تتابع موضوع جدول الاطعمة الاقل سعرات حرارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل
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نبحث جميعا نساء ورجالا على الوزن المثالي ، والغذاء الصحي ، الذي يحافظ على سلامة أجسامنا من الأمراض ، ويبعث فينا الثقة ، بإطلالة متألقة ، ورشاقة ، وجمال دائم ، في كل الأوقات ، وفي كل الأعمار ، ويأتي كل هذا عن طريق المعرفة بالسعرات الحرارية الموجودة بالأطعمة التي تتناولها ويحتاجها الجسم ، على حسب الطول والوزن وكتلة الجسم .
ما هي السعرات الحرارية
السعرات الحرارية هي الطاقة التي تمد الجسم بالحركة والنشاط ، والقوة التي تساعدنا على العمل ، ويستمد الجسم هذه الطاقة من خلال الطعام الذي يتم تناوله ، والعمل على استخدامه بطريقة صحيحة ليستفيد منه الجسم ، فبعد تناول الطعام نقوم بالحركة والنشاط أو عمل التمارين الرياضية ، ليتم حرق السعرات الحرارية قبل أن تتحول لدهون و تتراكم في الجسم نتيجة لعدم حرقها بسبب عدم الحركة وممارسة الرياضة.. ولكي نستطيع أن نحافظ على أجسامنا صحيا وبدنيا يجب أن نحسب عدد السعرات الحرارية التي نتناولها ، لنتمكن من حجم الكمية الصحيحة التي يتم إدخالها للجسم ، فلا تكن بالكثيرة التي ترهق الجسم وتتحول لدهون و تزيد من وزن الجسم فتتسبب في مرض السمنة وأمراض أخرى كثيرة ، ولا تكون السعرات قليلة فتسبب الضعف والهزال ، ونقص الفيتامينات
طريقة حساب السعرات الحرارية
– للذكور العمر × 6.8 × 5 × الطول (بوحدة السنتيمتر) + 13.8 × الوزن (بوحدة الكيلوجرام) + 66.5
- للإناث العمر × 4.7 × 1.9 × الطول (بوحدة السنتيمتر) + 9.6 × الوزن (بوحدة الكيلوجرام) + 655.1
أقسام السعرات الحرارية
تنقسم السعرات الحرارية إلى ثلاثة أقسام بحسب نوعية الأطعمة
1- الأطعمة الأقل في السعرات الحرارية تأتي الخضروات والفواكه في المرتبة الأولى من حيث وجود السعرات الحرارية ، وينصح علماء التغذية والمختصين بالإكثار بتناولهم ، لما لهما من فوائد كثيرة للجسم ، فهم يجعلون الإنسان يشعر بالشبع ، مع إعطاء الجسم العناصر والفيتامينات الهامة التي يحتاج إليها جسم الإنسان ، مع ملاحظة إن بعض أنواع الفاكهة سعراتها الحرارية عاليه مثل العنب,البلح والمانجو والتين فيجب الحذر عند تناولهم
2- الأطعمة متوسطة السعرات الحرارية مثل البقوليات والنشويات بكميات متوسطة ، واستخدام الخبز الأسمر بديلا عن الأرز ، والمكرونه لتحقيق أكبر استفادة.
3- الأطعمة المرتفعة للسعرات الحرارية أهمها الدهون بأنواعها ، والمكسرات ، والحلويات لما تحتوي عليه من السكر والدقيق.
جدول السعرات الحرارية الأقل هي الخضروات
|نوع المادة
|الكمية
|السعرات
|جزر
|متوسطة 60 جم
|31
|جزر مطبوخ
|نصف كوب
|35
|زهرة قرنبيط مطبوخ
|نصف كوب
|15
|زهرة ” قرنبيط غير مطبوخ
|نصف كوب
|12
|خيار مقطع
|نصف كوب
|7
|باذنجان مقلي
|نصف كوب
|100
|باذنجان مطبوخ
|نصف كوب
|13
|فاصولياء خضراء مطبوخة
|نصف كوب
|20
|فاصولياء خضراء معلبة
|نصف كوب
|25
|ملفوف مطبوخ
|نصف كوب
|16
|ملفوف غير مطبوخ
|نصف كوب
|8
|كرفس
|نصف كوب
|10
|ذرة
|واحدة متوسطة
|77
|فطر طازج
|نصف كوب
|9
|فطر معلب
|نصف كوب
ونستعرض هنا جدول للفاكهة بجميع أشكالها وأنواعها
|
الفواكه الطازجة
|
نوع المادة
|الكمية
|
السعرات
|تفاح
|متوسطة 140 جم
|81
|مشمش
|متوسطة 30 جم
|17
|موز
|متوسط 100 جم
|105
|تين
|واحدة40 جم
|37
|جريب فروت
|نصف واحدة
|38
|كرز
|10 حبات
|49
|أفوكادو
|نصف حبة
|162عنب
|عنب
|نصف كوب
|53
|جوافة
|واحدة 85 جم
|45
|كيوي
|واحدة 76 جم
|46
|مانجا
|نصف حبة 85 جم
|68
|برتقال
|واحدة 110 جم
|62
|بابايا
|متوسطة
|117
|خوخ
|واحدة 85 جم
|37
|كمثرى
|متوسطة 170 جم
|98
|أناناس
|شريحة 82 جم
|42
|أنجاص
|واحدة 60 جم
|36
|رمان
|متوسطة 150 جم
|110
|نكتارين
|متوسطة 142 جم
|67
|بطيخ
|قطعة 100جم
|26
|شمام
|قطعة 100 جم
|33
|فراولة
|نصف كوب
|23
|أفندي
|واحدة 85 جم
|37
|توت
|كوب واحد
|122
|بلح “رطب”
|10 حبات
|150
|أكدنيا
|100جم
|49
|برقوق
|100 جم
|52
|ليمون
|واحدة 60جم
|17
|ليمون حلو
|ثمرة الحجم
|53
|توت أسود
|كوب واحد
|117
|نبق
|30 ثمرة
|9
|سفرجل
|متوسطة الحجم
|60
|تمر هندي
|نصف كوب
|82
|
الفواكه المعلبة
|
نوع المادة
|الكمية
|
السعرات
|مشمش معلب مع ماء و سكر
|
نصف كوب
|
111
|سلطة الفواكه مع “شراب السكر”
|
نصف كوب
|
94
|كرز معلب “مع شراب السكر الغليظ
|
نصف كوب
|
107
|خوخ معلب مع ماء وسكر
|
نصف كوب
|
95
|كمثرى معلبة مع ماء و سكر
|
نصف كوب
|
94
|أناناس معلب مع ماء و سكر
|
نصف كوب
|
100
|
الفواكه المجففة
|
نوع المادة
|الكمية
|السعرات
|
تمر
|
حبة واحدة
|
26
|
تين مجفف
|
100 جم
|
288
|مشمش أو زبيب
|نصف كوب
|300
السعرات الحرارية في المشروبات
ومن المواد الغذائية قليلة السعرات الحرارية والمفيدة للجسم أيضا المشروبات وخاصة الساخنة منها لأنها تساعد على تخفيف القلق والتوتر وتساعد على نوم هادئ ، تعمل على تخفيف التهابات الحلق ، تعمل على مساعدة الجهاز الهضمي في عملية الهضم وهذا جدول بالسعرات الحرارية للمشروبات
كوب قهوة أمريكية = 11 سعر حراري.
كوب اسبريسو = 6 سعر حراري.
كوب كابتشينو نصف الدسم = 91 سعر حراري.
كوب كابيتشينو منزوع الدسم = 60 سعر حراري.
كوب كافية لاتيه نصف الدسم = 148 سعر حراري.
كوب كافية لاتيه منزوع الدسم = 100 سعر حراري.
كوب كارميل ماكيتشينو نصف الدسم = 142 سعر حراري.
كوب كراميل فرابيتشينو لايت = 100 سعر حراري.
كوب موكا بالنعناع منزوعة الدسم = 149 سعر حراري.
كوب اسبريسو فرابيتشينو منزوعة الدسم = 136 سعر حراري.
كوب موكا فرابيتشينو بدون كريمة مخفوقة مع حليب منزوع الدسم = 96 سعر حراري.
كوب لاتيه الفانيليا المثلج = 143 سعر حراري.
كوب قهوة أمريكية مثلجة = 11 سعر حراري.
كوب كريم بروليه ماكيتشينو مع حليب منزوع الدسم = 127 سعر حراري.
كوب قهوة ميستو مع حليب الصويا = 63 سعر حراري.
مشروب كاكاو = 452 سعر حراري.
كوب شاي اسود = 0 سعر حراري.
كوب شاي اسود مع ملعقة سكر = 24 سعر حراري.
كوب شاي مع حليب منزوع الدسم بلا سكر = 10 سعر حراري.
كوب شاي مع حليب منزوع الدسم مع ملعقة سكرة واحدة = 34 سعر حراري.
كوب شاي مع حليب نصف الدسم بلا سكر = 13 سعر حراري.
كوب شاي مع حليب نصف الدسم معلقة سكر واحدة = 37 سعر حراري.
كوب شاي مع حليب كامل الدسم بلا سكر = 19 سعر حراري.
كوب شاي مع حليب كامل الدسم معلقة سكر واحدة = 43 سعر حراري.
كوب شاي أخضر كوب واحد = 0 سعر حراري.
كوب شاي الأعشاب بالكاموميل = 2 سعر حراري.
كوب شاي الأعشاب بالنعناع = 0 سعر حراري.
كوب شاي الأعشاب بنكهة المانجو أو الفراولة = 2 سعر حراري.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.