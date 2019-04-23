انت الان تتابع موضوع جدول الاطعمة الاقل سعرات حرارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

نبحث جميعا نساء ورجالا على الوزن المثالي ، والغذاء الصحي ، الذي يحافظ على سلامة أجسامنا من الأمراض ، ويبعث فينا الثقة ، بإطلالة متألقة ، ورشاقة ، وجمال دائم ، في كل الأوقات ، وفي كل الأعمار ، ويأتي كل هذا عن طريق المعرفة بالسعرات الحرارية الموجودة بالأطعمة التي تتناولها ويحتاجها الجسم ، على حسب الطول والوزن وكتلة الجسم .

ما هي السعرات الحرارية

السعرات الحرارية هي الطاقة التي تمد الجسم بالحركة والنشاط ، والقوة التي تساعدنا على العمل ، ويستمد الجسم هذه الطاقة من خلال الطعام الذي يتم تناوله ، والعمل على استخدامه بطريقة صحيحة ليستفيد منه الجسم ، فبعد تناول الطعام نقوم بالحركة والنشاط أو عمل التمارين الرياضية ، ليتم حرق السعرات الحرارية قبل أن تتحول لدهون و تتراكم في الجسم نتيجة لعدم حرقها بسبب عدم الحركة وممارسة الرياضة.. ولكي نستطيع أن نحافظ على أجسامنا صحيا وبدنيا يجب أن نحسب عدد السعرات الحرارية التي نتناولها ، لنتمكن من حجم الكمية الصحيحة التي يتم إدخالها للجسم ، فلا تكن بالكثيرة التي ترهق الجسم وتتحول لدهون و تزيد من وزن الجسم فتتسبب في مرض السمنة وأمراض أخرى كثيرة ، ولا تكون السعرات قليلة فتسبب الضعف والهزال ، ونقص الفيتامينات

طريقة حساب السعرات الحرارية‎‎

– للذكور العمر × 6.8 × 5 × الطول (بوحدة السنتيمتر) + 13.8 × الوزن ‏‏(بوحدة ‏الكيلوجرام) + 66.5‏

‏- للإناث العمر × 4.7 × 1.9 × الطول (بوحدة السنتيمتر) + 9.6 × الوزن (بوحدة ‏الكيلوجرام) + ‏‏655.1

أقسام السعرات الحرارية

تنقسم السعرات الحرارية إلى ثلاثة أقسام بحسب نوعية الأطعمة

1- الأطعمة الأقل في السعرات الحرارية تأتي الخضروات والفواكه في المرتبة الأولى من حيث وجود السعرات الحرارية ، وينصح علماء التغذية والمختصين بالإكثار بتناولهم ، لما لهما من فوائد كثيرة للجسم ، فهم يجعلون الإنسان يشعر بالشبع ، مع إعطاء الجسم العناصر والفيتامينات الهامة التي يحتاج إليها جسم الإنسان ، مع ملاحظة إن بعض أنواع الفاكهة سعراتها الحرارية عاليه مثل العنب,البلح والمانجو والتين فيجب الحذر عند تناولهم

2- الأطعمة متوسطة السعرات الحرارية مثل البقوليات والنشويات بكميات متوسطة ، واستخدام الخبز الأسمر بديلا عن الأرز ، والمكرونه لتحقيق أكبر استفادة.

3- الأطعمة المرتفعة للسعرات الحرارية أهمها الدهون بأنواعها ، والمكسرات ، والحلويات لما تحتوي عليه من السكر والدقيق.

جدول السعرات الحرارية الأقل هي الخضروات

نوع المادة الكمية السعرات جزر متوسطة 60 جم 31 جزر مطبوخ نصف كوب 35 زهرة قرنبيط مطبوخ نصف كوب 15 زهرة ” قرنبيط غير مطبوخ نصف كوب 12 خيار مقطع نصف كوب 7 باذنجان مقلي نصف كوب 100 باذنجان مطبوخ نصف كوب 13 فاصولياء خضراء مطبوخة نصف كوب 20 فاصولياء خضراء معلبة نصف كوب 25 ملفوف مطبوخ نصف كوب 16 ملفوف غير مطبوخ نصف كوب 8 كرفس نصف كوب 10 ذرة واحدة متوسطة 77 فطر طازج نصف كوب 9 فطر معلب نصف كوب

ونستعرض هنا جدول للفاكهة بجميع أشكالها وأنواعها

الفواكه الطازجة نوع المادة الكمية السعرات تفاح متوسطة 140 جم 81 مشمش متوسطة 30 جم 17 موز متوسط 100 جم 105 تين واحدة40 جم 37 جريب فروت نصف واحدة 38 كرز 10 حبات 49 أفوكادو نصف حبة 162عنب عنب نصف كوب 53 جوافة واحدة 85 جم 45 كيوي واحدة 76 جم 46 مانجا نصف حبة 85 جم 68 برتقال واحدة 110 جم 62 بابايا متوسطة 117 خوخ واحدة 85 جم 37 كمثرى متوسطة 170 جم 98 أناناس شريحة 82 جم 42 أنجاص واحدة 60 جم 36 رمان متوسطة 150 جم 110 نكتارين متوسطة 142 جم 67 بطيخ قطعة 100جم 26 شمام قطعة 100 جم 33 فراولة نصف كوب 23 أفندي واحدة 85 جم 37 توت كوب واحد 122 بلح “رطب” 10 حبات 150 أكدنيا 100جم 49 برقوق 100 جم 52 ليمون واحدة 60جم 17 ليمون حلو ثمرة الحجم 53 توت أسود كوب واحد 117 نبق 30 ثمرة 9 سفرجل متوسطة الحجم 60 تمر هندي نصف كوب 82

الفواكه المعلبة نوع المادة الكمية السعرات مشمش معلب مع ماء و سكر نصف كوب 111 سلطة الفواكه مع “شراب السكر” نصف كوب 94 كرز معلب “مع شراب السكر الغليظ نصف كوب 107 خوخ معلب مع ماء وسكر نصف كوب 95 كمثرى معلبة مع ماء و سكر نصف كوب 94 أناناس معلب مع ماء و سكر نصف كوب 100

الفواكه المجففة نوع المادة الكمية السعرات تمر حبة واحدة Advertisements 26 تين مجفف 100 جم 288 مشمش أو زبيب نصف كوب 300

السعرات الحرارية في المشروبات

ومن المواد الغذائية قليلة السعرات الحرارية والمفيدة للجسم أيضا المشروبات وخاصة الساخنة منها لأنها تساعد على تخفيف القلق والتوتر وتساعد على نوم هادئ ، تعمل على تخفيف التهابات الحلق ، تعمل على مساعدة الجهاز الهضمي في عملية الهضم وهذا جدول بالسعرات الحرارية للمشروبات

كوب قهوة أمريكية = 11 سعر حراري.

كوب اسبريسو = 6 سعر حراري.

كوب كابتشينو نصف الدسم = 91 سعر حراري.

كوب كابيتشينو منزوع الدسم = 60 سعر حراري.

كوب كافية لاتيه نصف الدسم = 148 سعر حراري.

كوب كافية لاتيه منزوع الدسم = 100 سعر حراري.

كوب كارميل ماكيتشينو نصف الدسم = 142 سعر حراري.

كوب كراميل فرابيتشينو لايت = 100 سعر حراري.

كوب موكا بالنعناع منزوعة الدسم = 149 سعر حراري.

كوب اسبريسو فرابيتشينو منزوعة الدسم = 136 سعر حراري.

كوب موكا فرابيتشينو بدون كريمة مخفوقة مع حليب منزوع الدسم = 96 سعر حراري.

كوب لاتيه الفانيليا المثلج = 143 سعر حراري.

كوب قهوة أمريكية مثلجة = 11 سعر حراري.

كوب كريم بروليه ماكيتشينو مع حليب منزوع الدسم = 127 سعر حراري.

كوب قهوة ميستو مع حليب الصويا = 63 سعر حراري.

مشروب كاكاو = 452 سعر حراري.

كوب شاي اسود = 0 سعر حراري.

كوب شاي اسود مع ملعقة سكر = 24 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب منزوع الدسم بلا سكر = 10 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب منزوع الدسم مع ملعقة سكرة واحدة = 34 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب نصف الدسم بلا سكر = 13 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب نصف الدسم معلقة سكر واحدة = 37 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب كامل الدسم بلا سكر = 19 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب كامل الدسم معلقة سكر واحدة = 43 سعر حراري.

كوب شاي أخضر كوب واحد = 0 سعر حراري.

كوب شاي الأعشاب بالكاموميل = 2 سعر حراري.

كوب شاي الأعشاب بالنعناع = 0 سعر حراري.

كوب شاي الأعشاب بنكهة المانجو أو الفراولة = 2 سعر حراري.