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جدول الاطعمة الاقل سعرات حرارية

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انت الان تتابع موضوع جدول الاطعمة الاقل سعرات حرارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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نبحث جميعا نساء ورجالا على الوزن المثالي ، والغذاء الصحي ، الذي يحافظ على سلامة أجسامنا من الأمراض ، ويبعث فينا الثقة ، بإطلالة متألقة ، ورشاقة ، وجمال دائم ، في كل الأوقات ، وفي كل الأعمار ، ويأتي كل هذا عن طريق المعرفة بالسعرات الحرارية الموجودة بالأطعمة  التي تتناولها ويحتاجها الجسم ، على حسب الطول والوزن وكتلة الجسم .

ما هي السعرات الحرارية

السعرات الحرارية هي الطاقة التي تمد الجسم بالحركة والنشاط ، والقوة التي تساعدنا على العمل ، ويستمد الجسم هذه الطاقة من خلال الطعام الذي يتم تناوله ، والعمل على استخدامه بطريقة صحيحة ليستفيد منه الجسم ، فبعد تناول الطعام نقوم بالحركة والنشاط  أو عمل التمارين ، ليتم حرق السعرات الحرارية قبل أن تتحول لدهون و تتراكم  في الجسم نتيجة لعدم حرقها بسبب عدم الحركة وممارسة .. ولكي نستطيع أن نحافظ على أجسامنا صحيا وبدنيا  يجب أن نحسب عدد السعرات الحرارية التي نتناولها ، لنتمكن من حجم الكمية الصحيحة التي يتم إدخالها للجسم ، فلا تكن بالكثيرة  التي ترهق الجسم وتتحول لدهون و تزيد من وزن الجسم فتتسبب  في مرض السمنة وأمراض أخرى كثيرة ، ولا تكون السعرات قليلة فتسبب الضعف والهزال ، ونقص الفيتامينات

طريقة حساب السعرات الحرارية‎‎

– للذكور العمر × 6.8 × 5 × الطول (بوحدة السنتيمتر) + 13.8 × الوزن ‏‏(بوحدة ‏الكيلوجرام) + 66.5‏

‏- للإناث العمر × 4.7 × 1.9 × الطول (بوحدة السنتيمتر) + 9.6 × الوزن (بوحدة ‏الكيلوجرام) + ‏‏655.1

أقسام السعرات الحرارية

تنقسم السعرات الحرارية إلى ثلاثة  أقسام بحسب نوعية الأطعمة

1- الأطعمة الأقل في السعرات الحرارية تأتي الخضروات والفواكه في المرتبة الأولى من حيث وجود السعرات الحرارية ، وينصح علماء التغذية والمختصين بالإكثار بتناولهم ، لما لهما من فوائد كثيرة للجسم ، فهم يجعلون الإنسان يشعر بالشبع ، مع إعطاء الجسم العناصر والفيتامينات الهامة التي يحتاج إليها جسم الإنسان ، مع ملاحظة إن بعض أنواع الفاكهة سعراتها الحرارية عاليه مثل العنب,البلح والمانجو والتين فيجب الحذر عند تناولهم

2- الأطعمة متوسطة السعرات الحرارية مثل البقوليات والنشويات بكميات متوسطة ، واستخدام الخبز الأسمر بديلا عن الأرز ، والمكرونه لتحقيق أكبر استفادة.

3- الأطعمة المرتفعة للسعرات الحرارية أهمها الدهون بأنواعها ، والمكسرات ، والحلويات لما تحتوي عليه من السكر والدقيق.

جدول السعرات الحرارية  الأقل هي الخضروات

نوع المادة الكمية السعرات
جزر متوسطة 60 جم 31
جزر مطبوخ نصف كوب 35
زهرة قرنبيط مطبوخ نصف كوب 15
زهرة ” قرنبيط غير مطبوخ نصف كوب 12
خيار مقطع نصف كوب 7
باذنجان مقلي نصف كوب 100
باذنجان مطبوخ نصف كوب 13
فاصولياء خضراء مطبوخة نصف كوب 20
فاصولياء خضراء معلبة نصف كوب 25
ملفوف مطبوخ نصف كوب 16
ملفوف غير مطبوخ نصف كوب 8
كرفس نصف كوب 10
ذرة واحدة متوسطة 77
فطر طازج نصف كوب 9
فطر معلب نصف كوب

ونستعرض  هنا جدول للفاكهة بجميع أشكالها وأنواعها

الفواكه الطازجة

نوع المادة

الكمية

السعرات

تفاح متوسطة 140 جم 81
مشمش متوسطة 30 جم 17
موز متوسط 100 جم 105
تين واحدة40 جم 37
جريب فروت نصف واحدة 38
كرز 10 حبات 49
أفوكادو نصف حبة 162عنب
عنب نصف كوب 53
جوافة واحدة 85 جم 45
كيوي واحدة 76 جم 46
مانجا نصف حبة 85 جم 68
برتقال واحدة 110 جم 62
بابايا متوسطة 117
خوخ واحدة 85 جم 37
كمثرى متوسطة 170 جم 98
أناناس شريحة 82 جم 42
أنجاص واحدة 60 جم 36
رمان متوسطة 150 جم 110
نكتارين متوسطة 142 جم 67
بطيخ قطعة 100جم 26
شمام قطعة 100 جم 33
فراولة نصف كوب 23
أفندي واحدة 85 جم 37
توت كوب واحد 122
بلح “رطب” 10 حبات 150
أكدنيا 100جم 49
برقوق 100 جم 52
ليمون واحدة 60جم 17
ليمون حلو ثمرة الحجم 53
توت أسود كوب واحد 117
نبق 30 ثمرة 9
سفرجل متوسطة الحجم 60
تمر هندي نصف كوب 82

الفواكه المعلبة

نوع المادة

الكمية

السعرات

مشمش معلب مع ماء و سكر

نصف كوب

111

سلطة الفواكه مع “شراب السكر”

نصف كوب

94

كرز معلب “مع شراب السكر الغليظ

نصف كوب

107

خوخ معلب مع ماء وسكر

نصف كوب

95

كمثرى معلبة مع ماء و سكر

نصف كوب

94

أناناس معلب مع ماء و سكر

نصف كوب

100

الفواكه المجففة

نوع المادة

الكمية السعرات

تمر

حبة واحدة

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26

تين مجفف

100 جم

288

مشمش أو زبيب نصف كوب 300

السعرات الحرارية في المشروبات

ومن المواد الغذائية قليلة السعرات الحرارية والمفيدة للجسم  أيضا المشروبات وخاصة الساخنة منها لأنها تساعد على تخفيف القلق والتوتر وتساعد على نوم هادئ ، تعمل على تخفيف التهابات الحلق ، تعمل على مساعدة الجهاز الهضمي في عملية الهضم وهذا جدول بالسعرات الحرارية للمشروبات

كوب قهوة أمريكية = 11 سعر حراري.

كوب اسبريسو = 6 سعر حراري.

كوب كابتشينو نصف الدسم = 91 سعر حراري.

كوب كابيتشينو منزوع الدسم = 60 سعر حراري.

كوب كافية لاتيه نصف الدسم = 148 سعر حراري.

كوب كافية لاتيه منزوع الدسم = 100 سعر حراري.

كوب كارميل ماكيتشينو نصف الدسم = 142 سعر حراري.

كوب كراميل فرابيتشينو لايت = 100 سعر حراري.

كوب موكا بالنعناع منزوعة الدسم = 149 سعر حراري.

كوب اسبريسو فرابيتشينو منزوعة الدسم = 136 سعر حراري.

كوب موكا فرابيتشينو بدون كريمة مخفوقة مع حليب منزوع الدسم = 96 سعر حراري.

كوب لاتيه الفانيليا المثلج = 143 سعر حراري.

كوب قهوة أمريكية مثلجة = 11 سعر حراري.

كوب كريم بروليه ماكيتشينو مع حليب منزوع الدسم = 127 سعر حراري.

كوب قهوة ميستو مع حليب الصويا = 63 سعر حراري.

مشروب كاكاو = 452 سعر حراري.

كوب شاي اسود = 0 سعر حراري.

كوب شاي اسود مع ملعقة سكر = 24 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب منزوع الدسم بلا سكر = 10 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب منزوع الدسم مع ملعقة سكرة واحدة = 34 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب نصف الدسم بلا سكر = 13 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب نصف الدسم معلقة سكر واحدة = 37 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب كامل الدسم بلا سكر = 19 سعر حراري.

كوب شاي مع حليب كامل الدسم معلقة سكر واحدة = 43 سعر حراري.

كوب شاي أخضر كوب واحد = 0 سعر حراري.

كوب شاي الأعشاب بالكاموميل = 2 سعر حراري.

كوب شاي الأعشاب بالنعناع = 0 سعر حراري.

كوب شاي الأعشاب بنكهة المانجو أو الفراولة = 2 سعر حراري.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المرسال وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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