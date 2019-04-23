انت الان تتابع موضوع جدول السعرات الحرارية في الفواكه بجميع انواعها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الفواكه من الأكلات المفيدة جدا للإنسان فهي تحمل أطعمة مختلفة ومذاق مختلف لكل نوع فاكهه ، ولكل فاكهه لها نظامها الخاص ولها سعرات حرارية معينة تختلف من نوع إلى أخر ، كما انها تحمي من الأمراض المستعصية كما أنها أيضا تحتوي على كمية قليلة من الدهون تحافظ على نسبة الكولسترول في الدم ، ويوجد أنواع كثيرة من الفاكهة كجوز الهند والكرز والتوت والتفاح والموز والتين والخوخ وغيرها من الفاكهة ، وتختلف زراعة كل فاكهه عن الأخرى لها تحتاج إلى مناخ معين وطبيعة تربة معينة.

السعرات الحرارية

تعتبر السعرات الحرارية هي وحدة لقياس الطاقة والتي نأخذها من المأكولات والتي تفيد أجسامنا ، وهى الوحدة المتعارف عليها دوليا وعند تكون الطاقة بالجسد يتم معرفة كمية السعرات الحرارية داخل الجسم ، والطاقة تتكون من خلال حرق المدخلات من الطعام والفاكهة وتحولها إلى طاقة.

قياس سعرات الحرارية للفاكهة

هناك عدد كبير من الفاكهة لذلك تم تقسيم الفاكهة إلى أنواع لمعرفة السعرات الحرارية لكل مجموعة ، فالفاكهة الطازجة مختلفة تماما في عدد سعراتها الحرارية عن الفواكه المجففة والتي تحتوى على نسبة كبيرة من السكريات والسعرات الحرارية عن الطازجة ، وأيضا غير الفواكه المعلبة التي تحتوى على نسبة سكريات مختلفة عن الطازجة والمجففة.

عدد السعرات الحرارية بالفاكهة

كما نعرف أن عدد السعرات الحرارية مختلفة بين أنواع الفاكهة وأيضا حسب عدد حبات الفاكهة التي تم تناولها ، حيث تناول 2 حبة من ثمار التفاح فيما يعادل حوالى105 كيلو كورى وهو وحدة قياس السعرات الحرارية ، وتناول عدد6 حبات من ثمار المشمش يعادل 101كيلو كالورى تقريبا ، وتناول 1 حبة من ثمار الموز فهذا يعادل حوالى105كيلو كالورى ، وتناول2 حبة من ثمار الكيوي فهذا يعادل حوالى 95 كيلو كالورى ، وتناول 2حبة من ثمار البرتقال فهذا يعادل حوالى 90 كيلو كالورى.

فوائد الفاكهة لجسم الإنسان

-تحتوي الفاكهة على عناصر غذائية مهمة جدا لبناء جسم صحى وسليم ، حيث تحتوي على كمية من البوتاسيوم والكالسيوم والألياف الغذائية المهمة كما أنها تحتوى على حمض الفوليك وكمية كبيرة من الفيتامينات.

-الفاكهة تعمل على الحفاظ على ضغط الدم واستقراره منتظم حتى في الأعمار السنية الكبيرة ، كما أنها تساعد على تقليل فقد الكالسيوم من العظم ومن أشهر الفاكهة التي تحتوى على نسب بوتاسيوم عالية المشمش والموز والمانجو والبرتقال.

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-يوجد بداخل بعض الفاكهة كمية من الألياف الطبيعية التي تعمل على تقليل الإمساك وتحسين أداء الجهاز الهضمي ، وأيضا قد تشعر عند تناولها بالإحساس بالشبع لاحتوائها على كمية قليلة من السعرات الحرارية ، وتناول الفاكهة افضل من العصائر لأن العصائر قد تفقد الالياف الموجودة بالفاكهة نهائيا.

-تناول الفاكهة يزيد من احتواء الجسم على فيتامين سي المهم جدا للعظم والأسنان كما أنه يساعد على شفاء من الجروح ويحافظ على صحة اللثة والوقاية من أمراض كثيرة.

-كما أن تناول الفاكهة تساعد على زيادة كمية الكرات الحمراء في الدم والتي تحتوى على حمض الفوليك ، وهذا الحمض مهم جدا خصوصا للسيدات الحوامل ، فتناول الفاكهة التي تحتوى على هذا الحمض أفضل بكثير من تناول العقاقير الصناعية للأستفادة من حمض الفوليك لصحة الأم والجنين فهو يقلل نسبة التعرض للأمراض الدماغية للجنين.

-جميع أنواع الفاكهة تمد الجسم بالطاقة التي يحتاجها في ممارسة حياته اليومية بصحة جيدة ، كما أنها أيضا تفيد من يمارسون الرياضة خصوصا أثناء ممارسة التمارين.

-يوجد أيضا الكثير من الفاكهة التي تعمل على تقليل نسبة السكر في الدم والسيطرة عليه ومن هذه الفاكهة التفاح والموز والبرتقال والخوخ ، فيجب تناول الفاكهة طازجة أفضل من المعلبة أو المجففة.

-الفاكهة تعمل على تقليل نسبة الإصابة بمرض السرطان والوقاية منه ، فهى لها دور مهم في الحماية من ذلك المرض والعلاج منه أيضا.

-كما أن فاكهة الليمون والبرتقال يساعد على تقليل تكوين حصوات في الكلى وتعالجها تماما ، كما أنها تساعد على تقليل التعرض لتكون حصوات نهائيا وذلك لاحتوائها على فيتامين سي.

-دائما ما تدخل الفاكهة في الأنظمة الغذائية الصحية التي يتبعها الشخص للحفاظ على جسم مثالي وصحى ، فهى تساعد على خفض السعرات الحرارية وبالتال يتم خفض الوزن ، كما أنها تعمل على التخلص من السموم داخل الجسم ، ويمكنك التخلص من كمية الوزن الزائد عن طريق تناول الفاكهة بنظام مع ممارسة الرياضة لتنظيم معدلات الحرق في الجسم.