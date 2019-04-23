انت الان تتابع موضوع اضرار نوم القطط بجوار الانسان والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

تعتبر القطط من الحيوانات الأليفة التي يمكنك تربيتها في البيت أهم شيء النظافة في مكان معيشتها والعناية بها جيدا ، وتعد القطط من أقرب الحيوانات الأليفة للإنسان فهي مرحة جدا وتحب اللعب واللهو دائما ، وهى من الحيوانات المخلصة جدا لأصحابها وقد تكون تربية القطط من الأشياء المضرة للإنسان لذلك علينا معرفة فوائد وأضرار تربية القطط ومدى ضررها على الإنسان.

مرض القطط

هناك طفيلة قد تصيب خصوصا السيدات وهذه الطفيلة تأتى نتيجة تربية القطط في المنزل ، وهذه الطفيلة خطرا جدا على المرأة حيث مهما تم الاهتمام أو العناية بنظافة القطة لابد من الإصابة بهذه الطفيلة ويطلق عليها اسم التكسوبلازما وهى تسبب الخطر الأكبر على المرأة الحامل فقد يصيب الجنين لعدم وجود مناعة وهذا مضر جدا به في ذلك الوقت.

طرق نوم القطط

-للقطط طرق مختلفة في التربية عن أي حيوان أخر فهي تعد من الحيوانات الأليفة الرقيقة التي تحتاج إلى معاملة برفق ورعاية خاصة ، وأيضا طرق نوم القطط مختلفة تماما عن إي حيوان أليف أخر ، ونوم القطة أيضا تختلف من قطة إلى أخرى حيث نام القطط حسب الاطمئنان للمكان الذى تسكن فيه ، فأن نامت على بطنها منطوية على نفسها فهذا دليل على عدم الاطمئنان أو دليل على الخوف.

-وقد تقوم بع القطط بالنوم بجوار صاحبها أو على فوق صدره وهذا يرجع إلى حبها للشخص والراحة له والشعور بالأمان ، حيث أنها تنام وكأنها تنام على سريرها الخاص ، وأيضا يرجع نوم القطط مع الشخص فهذا دليل على التعبير عن حبها لك وهذه حقيقة تم دراستها فطريقة تعبير الحيوانات عند حبها للإنسان ينبع من الداخل وهو بالفطرة.

-كما قام أحد العلماء بدراسة القطط بشكل جيد لمعرفة كل شيء خاصة بحياتهم وتصرفاتهم ، حيث وجدوا أن القطة من الحيوانات التي تحب التعايش مع الإنسان وخصوصا المحب لها ، وأيضا دائما القطة تبحث عن الراحة والهدوء والدفء خصوصا في فصل الشتاء لذلك قد تجدها تحتمى بك في هذا الفصل بالتحديد ، وتستطيع القطط أن تعمل على فرز هرمون يجعلك تشعر بالسعادة لوجودها بجانبك ، وتفرز أيضا هي هذه المادة بكثرة عند النوم بجانب من تحبه.

Advertisements

اضرار نوم القطط بجوار الانسان

الأمراض الجلدية

حيث تم إجراء أبحاث ودراسات لمعرفة مدى صحة أن كانت القطط تسبب بعض الأمراض للفتيات ، حيث قد تبين أن أكثر من 40% من القطط تحمل بداخلها مرض جلدي قد يعدى خصوصا الفتيات والذى يتنقل عن طريق اللمس ، ويظهر هذا المرض عن طريق ظهور بقع وطفح جلدي يزداد مع مرور الوقت.

مرض السعار

هذا المرض قد يتعرض له كثير من الحيوانات ولا يقتصر على القطط فقط ، وعند تعرض الحيوانات لهذا الفيروس القاتل فهو يدمر الجهاز العصبي ويؤدى الى الوفاة ، وقد ينتقل هذا الفيروس من الحيوان إلى الإنسان عن طريق فقط العض من حيوان مصاب فيجب علاجها على الفور والتوجه إلى المستشفى المخصصة لذلك حتى لا يزداد المرض وعندها يصعب علاجه.

مرض التهابات في الغدد الليمفاوية

قد تتعرض القطط لهذا المرض عن طريق البراغيث ، وقد يصاب الإنسان بهذا المرض عن طريق الخدش من إى قطة مصابة ويمكن علاجها لكن أيضا عند سرعة التوجه لتناول العلاج المناسب.

مرض داء القطط

هذا المرض منتشر عند القطط وسبب هذا المرض هو بكتيريا معينة تنتقل للقطط عن طريق تناول طعام ملوث ، وهذا له أثر كبير وخطر على المرأة الحامل وأيضا خطر على الجنين أن أصابت به المرأة قد تتعرض للإجهاض.

أمراض الجهاز الهضمي

قد تتعرض القطط إلى بكتيريا التي إذا انتقلت إلى الإنسان قد ينتج عن ذلك أمراض كثيرة بالجهاز الهضمي فقد يسبب اسهال وقيء وأيضا قرحة بالمعدة والتهابات كثيرة بالجهاز الهضمي.

مرض التهابات العين واللوزتين

تحمل القطط بعض البكتيريا على شعرها وجسدها عندما ينتقل إلى الإنسان يسبب التهابات كثيرة للعين واللوزتين.

-قد أعتقد بعض النساء أن داء القطط قد يسبب عقم للسيدات وهذا إشاعة ليست صحيحه حيث قام العلماء بدراسة مفصلة للقطط ووجدوا أنها لا تحمل أي بكتيريا قد تسبب عقم للسيدات وهذا ليس له أساس من الصحه ، فهذا التخوف الذى يأتي من الفتيات خوف غير منطقي فالقطط لا تحمل أي جرثومة أو فيروس قد يسبب الإجهاض أو العقم.