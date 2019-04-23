تطوّرات جديدة في قضية الروسية ماريا لازاريفا المسجونة في الكويت

أفادت مصادر لصحيفة "كوميرسانت" الروسية بأن "أخبارا جيدة" قد تظهر قريبا في ما يخص قضية الروسية ماريا لازاريفا المسجونة في الكويت.



ونقلت "كوميرسانت" عن مصادر في مجلس الاتحاد الروسي في أعقاب لقاء رئيسة المجلس فالنتينا ماتفيينكو مع رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في موسكو، أن ماتفيينكو توجهت إلى الغانم شخصيا بطلب المساعدة في تسوية قضية المواطنة الروسية، وحسب المصادر فإن ماتفيينكو طلبت "إبداء الإنسانية" تجاه المواطنة الروسية وتبديل احتجازها في السجن بالإقامة الجبرية خلال فترة المرافعات للنظر في استئناف قضيتها أمام المحكمة، وأشارت المصادر إلى أن الغانم قال لماتفيينكو إنه سيتصل بها قريبا لنقل "أخبار جيدة" حول هذا الموضوع، حسب الصحيفة.

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يذكر أن جلسة محكمة الاستئناف في قضية المواطنة الروسية 21 أبريل/ نيسان انتهت دون أي نتيجة تذكر، ومن غير المعروف متى ستعقد الجلسة الأخرى، ويشار إلى أن ماريا لازاريفا التي كانت تدير شركة KGL Investment الاستثمارية حكم عليها بالسجن 10 أعوام بتهمة إهدار الأموال، حيث اتهم الجانب الكويتي شركتها بعدم تنفيذ الالتزامات المتعلقة بأعمال البناء في ميناء الكويت بطلب من مؤسسة الموانئ الكويتية.

ودعت الخارجية الروسية مرارا إلى التحقيق العادل في قضية الروسية ماريا لازاريفا المسجونة في الكويت.

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