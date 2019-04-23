اضرار الافراط فى تناول حمض الفوليك منها ضعف الشهية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حمض الفوليك والمعروف أيضًا باسم فيتامين ب 9 الذي يصفه الأطباء لفقر الدم، ومثل بقية أنواع فيتامين ب، ويلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز العصبي ومساعدتك في معالجة الدهون والكربوهيدرات، فى هذا التقرير نتعرف على اضرار الافراط فى تناول حمض الفوليك، بحسب ما ذكر موقع "every day health".

ويوجد حمض الفوليك فى عدد من الأطعمة منها: بعض الحبوب والخبز والخضراوات الورقية الخضراء، مثل السبانخ واللفت، والأرز والمكرونة والحمضيات، مثل الجريب فروت والليمون والبرتقال.



حمض الفوليك

اضرار الافراط فى حمض الفوليك

على الرغم من أن الأشخاص الذين يتناولون حمض الفوليك لا يلاحظون عمومًا أي آثار جانبية أو أضرار، فقد يواجه البعض هذه الاضرار أثناء تناولهم حمض الفوليك، خاصة عند الافراط فى تناوله:

-الغثيان.

-الغازات أو الانتفاخ.

-ضعف الشهية.

-مشكلة في النوم.

- الشعور بالاكتئاب.

-قد يؤدي تناول مستويات عالية جداً من حمض الفوليك إلى زيادة خطر الإصابة بسرطان القولون أو المستقيم.

- حمض الفوليك يتفاعل مع الأدوية ويشمل ذلك الأدوية التي لا تحتاج إلى وصفة طبية والفيتامينات والمكملات الغذائية الأخرى والعلاجات العشبية.



اضرار الافراط فى حمض الفوليك

تحذيرات قبل تناول حمض الفوليك

يرجى التحدث مع طبيبك قبل تناول حمض الفوليك إذا:

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-كان لديك فقر الدم أو الأنيميا.

-لديك حساسية من حمض الفوليك.

-الحمل وحمض الفوليك

يحتوي حمض الفوليك على تصنيفات أمان مختلفة للحمل، اعتمادًا على الجرعة التي تتناولها، إذا كنت تتناول حمض الفوليك بالقدر الموصى به لعمرك وحالتك، فإن حمض الفوليك سيكون آمنًا أثناء الحمل لأنه لا يسبب أي عيوب خلقية.

ومع ذلك ، إذا كنت تتناول كمية أكبر من حمض الفوليك مما ينصح به عادة لعمرك وحالتك، فإن المكملات ليست آمنة أثناء الحمل.

-حمض الفوليك آمن في تناوله أثناء الرضاعة الطبيعية.

ويلعب حمض الفوليك دورًا مهمًا في تطوير العمود الفقري والجهاز العصبي للطفل قبل الولادة، حيث إن المرأة التي تستهلك أقل من 400 ميكروجرام من حمض الفوليك في اليوم من المرجح أن تنجب طفلاً مصابًا بعيوب خلقية أو عيب في النخاع الشوكي أو في الأنبوب العصبي.



حمض الفوليك والحمل

اضرار تناول جرعة زائدة من حمض الفوليك

قد يصاب الأشخاص الذين يتناولون جرعة زائدة من حمض الفوليك بعدد من الأعراض التالية ويجب حينها الذهاب لقسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وهى:

-الضعف والاعياء.

- ضعف التركيز.

- الارتباك.

-خدر أو وخز.