شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نقص فيتامين د .. عدم التعرض لآشعة الشمس وسوء التغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنواع عدة ، ومنها الكالسيوم والبوتاسيوم والحديد والزنك

فيتامين د من العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، ومهم في تكوينه مع الكالسيوم واليوتاسيوم والحديد والزنك ،وعند تعرض الجسم لأي نقص في هذه العناصر يتسبب هذا الأمر في حدوث مضاعفات شديدة في الجسم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أسباب نقص فيتامين "د"، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

أشار التقرير، إلى أن فيتامين "د" يوفر صحة جيدة للعظام والأسنان والحالة النفسية التي تتأثر بشكل سلبي عند تعرض هذا الفيتامين للنقص، فالأشخاص الذين يعانون من نقص في نسبته يمرون بحالات اكتئاب في أحيان كثيرة.

وأوضح التقرير أن نقص فيتامين "د" يكون بسبب سوء التغذية وأيضا عدم التعرض بشكل دائم لأشعة الشمس الفوق بنفسجية، ولذا فالتعرض الدائم لأشعة الشمس من الأمور الهامة للحصول على جسم جيد وبه فيتامين "د".

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اسباب نقص فيتامين د

وقدم التقرير، العديد من الأسباب المؤدية لنقص فيتامين د، ومنها نقص التعرض لأشعة الشمس، والتقدم في العمر يتسبب في عدم إنتاج هذا الفيتامين الهام، وأيضا الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، وأيضا من يعانون من مشكلة في عضلات الجسم.

وأشار التقرير، إلى أن هناك العديد من الأعراض التي توضح حقيقة الأمر، وحقيقة أن هذا الشخص بالفعل يعاني من نقص في فيتامين د، ومنها، ضعف في صحة العظام والمفاصل، عضلات الجسم تصبح هشة، الشعور الدائم بالاكتئاب، والتعب والإجهاد، زيادة في الوزن، ونصح التقرير بضرورة عند الشعور بهذه الأعراض ستلاحظ أنك تعاني بالفعل من مشكلة نقص فيامين د، وعليك الذهاب لإجراء التحليل الدم الذي يوضح لك حقيقة الأمر.

وقدم التقرير، العديد من الأطعمة التي تساعد في حصول الجسم علي فيتامين د، ومنها الأسماك وخاصة التونة والرنجة والسلمون، واللحوم الحمراء، البيض، الشوفان، فول الصويا، المكسرات وخاصة اللوز، جوز الهند.