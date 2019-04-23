شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد صفار البيض ..الوقاية من جلطات الدم ومضاد للالتهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - البيض من أكثر الأطعمة الصحية التى لها فوائد عديدة، كما أنه وجبة أساسية للإفطار ويمكن إدخاله فى الوجبات المختلفة ضمن مكونات الطعام، وصفار البيض أيضاً من الأطعمة الصحية إذا تم تناوله بكميات معتدلة، حيث تشير الدراسات إلى أنه يمكنك تناول ما يصل إلى 4-5 من صفار البيض أسبوعيًا دون أي تأثير على مستويات الكوليسترول في الجسم والقلب، فى هذا التقرير نتعرف على فوائد صفار البيض، وفقاً لما ذكر موقع "practo".



فوائد صفار البيض

فوائد صفار البيضيحافظ على صحة عينيك

صفار البيض غني بمضادات الأكسدة، مثل: الكاروتينويد، الذي يساعد في تقليل المخاطر المرتبطة بالعمر مثل الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، كما يساعد على حماية العين من الجذورالحرة التي يمكن أن تؤثرعلى أجزاء مختلفة من الشبكية، والكاروتينات في صفار البيض مسؤولة أيضًا عن لونه الأصفر الساطع.



صفار البيض

الوقاية من جلطات الدم

تعمل البروتينات الموجودة في صفار البيض على منع تكون جلطات الدم، إذا كنت تدخن أو تعيش نمط حياة غير صحى، لذا إذا كنت عرضة لخطر تكون جلطات الدم يمكنك إضافة صفار البيض إلى نظامك الغذائي لتعيش حياة صحية.



صفار البيض

مضاد للالتهابات

يحتوي الكولين الموجود في صفار البيض على خصائص مضادة للالتهابات ويساعد أيضًا في تنظيم وظائف القلب والأوعية الدموية، إذا كنت تعاني من التهاب المفاصل والتهاب بطانة الرحم، فعليك إضافة صفار البيض إلى نظامك الغذائي.

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يحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية

يحتوي صفار البيض على أحماض دهنية أساسية طويلة السلسلة مثل أوميجا 3 وأوميجا 6، وهي ضرورية لتحسين عمل الدماغ والشبكي، كما يوفر الاستهلاك المعتدل لصفار البيض الحصول على شعر صحى ويحسن الجهاز التناسلي في الجسم واستجابة الجسم للإصابة.



فوائد صفار البيض

مصدر جيد للفيتامينات والمعادن

البيض مصدر ممتاز للفيتامينات مثل B6، الفولات، وفيتامين B ، B-12 ، A ، D ، E و K، كما تم العثور على الفيتامينات A ، D ، E و K فقط في صفار البيض وليس في بياض البيض.

يحتوي كل من صفار وبياض البيض على 13 نوعًا من المعادن التي تشمل بشكل أساسي الكالسيوم والمغنيسيوم والحديد والبوتاسيوم والصوديوم والسيلينيوم، و لقد ثبت أن الصفار يحتوي على كميات أكبر من معظم المعادن الموجودة في البيض، على سبيل المثال ، 90 % من محتوى البيض من الكالسيوم يوجد في صفار البيض، 93 % من محتوى الحديد في الصفار، 40 ٪ من بروتين البيض موجود في صفار البيض، باستثناء 90٪ من العناصر الغذائية الأساسية الموجودة في البيض.