انت الان تتابع موضوع خضروات قليلة السعرات الحرارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

السعرات الحرارية هي الطاقة التي من الممكن الحصول عليها عن طريق الغذاء من أجل القيام بالنشاطات البدنية والوظائف الحيوية للجسم، وتناول الخضروات قليلة السعرات الحرارية أمر ضروري في حالة الرغبة في خفض الوزن، حيث أنها تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة مع عدم الخوف من زيادة الوزن، لأنها تحتوي على سعرات قليلة.

اقل خضروات بها سعرات حرارية

الخيار

– الخيار من أنواع الخضار التي تتميز بإنخفاض سعراته الحرارية، حيث أن كوب واحد من الخيار يحتوي تقريبا على 15 سعر حراري، ولهذا من الممكن تناول أي كمية من الخيار دون الخوف من زيادة الوزن أو زيادة إستهلاكك للسعرات.

– يحتوي الخيار على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة، فيمكنك تناول الخيار قبل الوجبة الأساسية فيشعرك بالشبع فلا تتناول الكثير من الطعام، مما يساعد في إنقاص الوزن، كما يمكن تناوله كوجبة خفيفة تتناولها بين الوجبات الرئيسية، فيقلل شعورك بالجوع دون أي زيادة في الوزن.

– يساعد الخيار في منع فقدان الجسم للماء، وبالتالي يساعد في الوقاية من الجفاف، وهذا بسبب إحتواء الخيار على حمض الأسكوربيك وحمض الكافنيك.

– الخيار له العديد من الفوائد الصحية غير المساعدة في فقدان الوزن، حيث أن الخيار غني بفيتامين أ وفيتامين سي وحمض الفوليك والماغنسيوم والبوتاسيوم والسليكا وغيرها من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم والبشرة.

الجزر

– كوب من الجزر يحتوي فقط على 50 سعر حراري، أي أن سعراته منخفضة جدا، كما يمكن تناوله بأي كمية دون القلق من زيادة الوزن.

– يحتوي الجزر على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع فيمكن تقطيعه في السلطة مع الوجبة الرئيسية كما يمكن تناوله بين الوجبات عند الشعور بالجوع.

– الألياف الغذائية في الجزر تساعد في الوقاية من الإصابة بالإمساك.

– .الجزر غني بمادة البيتاكاروتين وهي المسؤلة عن العديد من الفوائد الصحية التي يتميز بها الجزر.

– الجزر غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين أ وفيتامين K وفيتامين بي وفيتامين سي وحمض الفوليك والحديد والنحاس والمنغنيز والبوتلسيوم، وكل هذه الفيتامينات والمعادن لها العديد من الفوائد الصحية.

– يحتوي الجزر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

الطماطم

– ثمرة الطماطم الواحدة تحتوي على ما يقرب من 22 سعر حراري، أي أنها من الخضروات قليلة السعرات الحرارية، وبالتالي فإضافة الطماطم للنظام الغذائي تساعد كثيرا في فقدان الوزن.

Advertisements

– تحتوي الطماطم على نسبة عالية من الألياف الغذائية ومن الماء، أي أنها تساعد في إمتلاء المعدة والشعور بالشبع بالإضافة لإنخفاض محتواها من السعرات وبالتالي فهي تساعد كثيرا في نقص الوزن.

– تحتوي الطماطم على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وبالتالي فتناولها يساعد في تقوية الجهاز المناعي.

– تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم، حيث أنها تحتوي على فيتامين سي وفيتامين أ وفيتامين ب، كما تحتوي على حمض الفوليك والفسفور والمنغنيز والنحاس، وبالتالي فهي لها العديد من الفوائد الصحية.

الخس

– كل 100 جرام من الخس تحتوي على ما لا يزيد عن 14 سعر حراري، أي أن الخس من الخضروات الورقية قليلة السعر الحراري، ولهذا فتناول كميات كبيرة من الخس لن يزيد الوزن.

– يحتوي الخس على ما يقرب من 95% من حجمه ماء، أي أنه يساعد في الشعور بالشبع، ويحتوي أيضا الخس على بروتين ودهون وكربوهيدرات وسكريات وألياف، وجميعها تشكل ال 5% المتبقية.

– يحتوي الخس على نسبة جيدة من الحديد والبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والفسفور والنحاس والزنك، وجميع هذه المعادن مهمة لصحة الجسم.

– الخس غني بالعديد من الفيتامينات مثل فيتامين ب6 وفيتامين ب9 وفيتامين أ وفيتامين سي وغيرها من الفيتامينات الهامة.

الكرنب

– كوب واحد من أوراق الكرنب المسلوقة تحتوي على 33 سعر حراري، أي أن الكرنب من أنواع الخضروات الهامة عند إتباع نظام غذائي ومن الممكن أن يساعد في خفض الوزن.

– لا يحتوي الكرنب نهائيا على أي نسبة من الدهون أو الكوليسترول وبالتالي فتناول أي كمية منه لا تعمل على زيادة الوزن.

– الكرنب من الخضروات الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن الهامة.

– يحتوي على نسبة عالية من الألياف والتي تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

اللفت

– 100 جرام من اللفت المطبوخ يحتوي على أقل من 30 سعر حراري، أي أن اللفت مناسب جدا للأشخاص اللذين يتبعون نظام غذائي بهدف إنقاص الوزن.

– يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم عند المعدلات الطبيعية.

– يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد في الشعور بالشبع لفترات طويلة.

– اللفت مفيد جدا لصحة الجهاز الهضمي ويساعد في الوقاية من الإصابة بالإمساك، فغالبا عند إتباع نظام غذائي يصاب الشخص بالإمساك مما يعوق عملية فقدان الوزن، ولكن اللفت يساعد في حل هذه المشكلة.