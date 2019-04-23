انت الان تتابع موضوع اقل الفواكه سعرات حرارية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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سعرات حرارية هي وحدة قياس الطاقة وبخاصة الطاقة الحرارية فالسعرات الحرارية هي الطاقة اللازمة لرفع جرام واحد مِن الماء درجة مئوية واحدة كما تُعرف السعرات الحرارية بأنها وحدة قياس الطاقة الحرارية التي يحتاجها الجسم للقيام بوظائفه مِنذ أبسط العمليات الحيوية حتى أعقد النشاطات التي يقوم بها الإنسان بشكل طبيعي، ومِن الجدير بالذكر أن على كل إنسان أن يتقيد بكمية معينة مِن السعرات الحرارية التي يحتاجها جسمه فزيادة السعرات الحرارية يؤدي إلى زيادة الوزن.

الفواكه التي تحتوي على اقل سعرات حرارية

الفراولة

هذه الفاكهة الشهية غنية بمضادات الأكسدة التي تُساعد الجسد على التخلص مِن كافة السموم الضرارة والشوارد الحرة كما أنها تعمل على تحسين المزاج وتُعالج الإكتئاب، بالإضافة إلى كونها مدرة للبل وطاردة لترسبات الكلى والمثانة وأهم شيء أنها تُعد واحدة مِن أقل الفواكه سعرات حرارية حيث أن كل 100 جرام مِن الفراولة يحتوي فقط على 35 سعرة حرارية لا أكثر.

كما أن الفراولة تحتوي على 12% ألياف ومقدار الكربوهيدرات بها قليل للغاية ومقدار السكر أقل.

المشمش

يُعد المشمش أحد الفواكه الصيفية الشهية التي تمنح الجسد الرطوبة اللازمة وتحد مِن شيخوخة البشرة والخلايا، كما أنها فاكهة غنية بمضادات الأكسدة ومنشطة للدورة الدموية ومعالجة لثقل الساقين وأروع ما فيها أن كل 100 جرام مِن المشمش لا يحتوي سوى على 33 سعراة حرارية فقط لا أكثر.

التوت

التوت مِن الفواكه الموسمية الحساسة المليئة بمقدار عالي مِن المعادن الهامة مثل فيتامين أ والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمتاز التوت بكونه منشط للدورة الدموية وطارد للسموم ونسبة السعرات الحرارية المتواجدة في كل 100 جرام مِن التوت لا تتعدى 38 سعرة حرارية.

السفرجل

إلى حداً ما فإن السفرجل يُشبه الكمثري مِن ناحية الطعم والشكل ولكنه أقل في السعرات الحرارية فالسعرات الحرارية المتواجدة في كل 100 جرام سفرجل لا تتعدى 28 سعرة حرارية، وأفضل ما تمتاز به هذه الفاكهة هو أنها مفيدة جداً للجهاز الهضمي وتقي الغشاء المخاطي الداخلي وتُعالج الإسهال.

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الجوافة

مقدار السعرات الحرارية في فاكهة الجوافة قليل للغاية حيث أن كل 100 جرام مِن الجوافة يحتوي على 33 سعرة حرارية فقط لا أكثر، وأفضل ما تمتاز به هذه الفاكهة هو أن الحبة الواحدة غنية بفيتامين سي والكالسيوم ونسبة تُعادل خمس أضعاف الكمية المتواجدة في عصير البرتقال.

أفضل الفواكه المساعدة على فقدان الوزن

الموز

للموز الكثير مِن الخصائص الصحية التي تجعله ذو تأثير قوي في خسارة الوزن فهو يحتوي على سعرات حرارية قليلة وغني بمقاوم النشويات مما يدفعك للشعور بالإمتلاء ويحد مِن شهيتك إتجاه الطعام بشكل عام، ومِن الجدير بالذكر أن الموز لا يُهضم في الأمعاء الدقيقة أو المعدة وإنما يصل للقولون كما هو أي أن الموز مقاوم للهضم أي أنه لن يُكسبك الكثير مِن السعرات الحرارية.

الأناناس

يُعتبر الأناناس واحد مِن أشهر الفواكه الإستوائية حول العالم فهو مصدر أكثر مِن رائع للكثير مِن القيم الغذائية الهامة حيث أن الأناناس يحتوي على كمية جيدة مِن المنجنيز وحمض الفوليك والنحاس وفيتامين C كما أن كوب واحد مِن الأناناس يمدك بحوالي 131% مِن فيتامين سي المطلوب يومياً و76% مِن الجرعة الموصى بتناولها مِن المنجنيز، ومِن الجدير بالذكر أن الأناناس هو المصدر الوحيد للبروميلين ( إنزيم مضاد للإلتهابات ) الذي يمتلك الكثير مِن الفوائد الهامة للجسم فهو يقي مِن السرطان ويُحسن المناعة ويعمل على تسريع إلتئام الجروح وتحسين صحة المعدة.

البطيخ

شريحة البطيخ الواحدة تحتوي على 86 سعرة حرارية فقط وأقل مِن جرام دهون و4% مِن الجرعة الموصى بتناولها مِن الألياف التي تعمل على تقليل عملية الهضم وتعزيز صحة الجسم كما أن البطيخ خالي تماماً مِن الكوليسترول وغني بالماء الذي يُساعد على الشعور بالإمتلاء.

العنب البري

على قائمة مضادات الأكسدة يحتل العنب المركز الأول فالعنب البري يُعزز مِن صحة الجسم بشكل عام ويمتاز بإمتلاكه لقدر عالي مِن الألياف العالية كما أن السعرات الحرارية به قليله مما يجعله مصدر أكثر مِن رائع لخسارة الوزن حيث أن تناول كوب واحد مِن العنب البري لا يُكسب الجسم سوى 85 سعرة حرارية فقط بالإضافة ل15 جرام مِن السكريات.

فاكهة البابا

تحتوي هذه الفاكهة الإستوائية على نسبة عالية مِن الألياف وفيتامين A وفيتامين C، هذا بالإضافة إلى أنها مليئة بمضادات الأكسدة التي تُقلل مِن الإلتهابات وتُحارب الجزيئات الحرة الناتجة عن الأكسدة، وأفضل ما في هذه الفاكهة هو أنها تحتوي على القليل مِن السعرات الحرارية والكثير مِن الألياف.

الكوب الواحد مِن فاكهة البابا يحتوي على ثلاثة جرام مِن الألياف أي حوالي 10% مِن النسبة الموصى بتناولها يومياً، ومِن الجدير بالذكر أن هذه الفاكهة تمتاز بكثافة الطاقة أو السعرات الحرارية التي تحتويها في كل جرام ويجب العلم أن الدراسات العلمية أثبتت أن تناول الأطعمية قليلة الكثافة يُشعر بالإمتلاء دون الحاجة لتناول المزيد مِن السعرات الحرارية.