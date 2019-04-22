7 وصايا لتفوز بقلب فتاة أحلامك وتجذب انتباهها

انتهى هذا العصر الذي كان فيه المظهر الخارجي والأناقة هما العوامل الرئيسية التي تجذب انتباه النساء، وتلفت أنظارهن، فهذه الأيام بات من الضروري أن يكون الرجل قادرًا على الاستحواذ على نظرها من خلال الكلمات، والقدرة على إجراء محادثة جادة ومثمرة، لا تخلو من المزاح وبعض المواقف المضحكة.

وأثبتت الأبحاث والدراسات أن النساء في العصر الحديث، بعد انخراطهن في مجال العمل وانفتاحهن على المجتمع، أصبحن أكثر انجاذبًا للرجال اللائي يحترمون ذكاءهن، ويجرون معهن محادثات، كذلك القادرون على إضحاكهن ورسم البسمة على وجوههن.

و يخشى الرجال في بعض الأحيان، من التحدث إلى المرأة التي يكنون لها بعض المشاعر، أو النساء المثيرات الجذابات، وذلك خوفًا من أن تشعرن بالملل من الحديث، أو التطرق لموضوعات لا تحظى باهتمام الفتاة التي يريد لفت انتباهها، ما يضعه في موقف مُحرج.

وهنا نعرض بعض النصائح ليتمكن الرجل من جذب البنت بكلامه:

كُن مبتكرًا

يظن أغلبية الرجال أن عبارات الحب المبتذلة والمعروفة والاقتباسات المنقولة عن مواقع التواصل الاجتماعي وغيره من المواقع الانترنت، والتي كثيرًا ما تستخدم هي الوسيلة المُثلى لأسر قلب الفتاة، ولكن هذا غير صحيح تمامًا، لأن النساء يفضلن الرجال المبدعين، الذين يتحدثون إليها بطريقة مميزة، ويتغزلون فيها بطريقة مبتكرة، وتميل المرأة إلى الرجل الذي يُشعرها كم هي مميزة ومختلفة عن غيرها من النساء.

اعرف اهتمامات فتاتك

أولًا، وقبل أي شيء، من الضروري أن تعرف أن اهتمامات النساء ليست متشابهة، وقد يبدو هذا غريبًا بالنظر إلى ما يقوله البعض عن كون النساء متشابهات ويفكرن بالطريقة نفسها، ويتعاملن مع الأمور بالأسلوب ذاته، لذا عليك أن تعرف ما هي اهتمامات فتاة أحلامك، وما يعجبها وما لا يعجبها وما يرضيها وما لا يرضيها، ومن المُهم جدًا أن تؤكد لها أنك لا تسعى للظفر برضاها بسبب جمالها أو مظهرها، وأنك مُعجب بشخصيتها وذكائها.

اسألها عن هواياتها واعرف ما هي الأمور التي تقوم بها أثناء وقت فراغها، وتحدث معها عن الأفلام السينمائية التي تفضلها، وأخبرها كم تعشق المعزوفات الموسيقية التي ألفها الفنانون الذين تحبهم، شاركها اهتماماتها، واجعلها تشعر بأنكما تسيران على الطريق نفسه، وأن هناك الكثير من الأمور المشتركة بينكما.

انتبه لنبرة صوتك وابتسم

وأثناء التحدث إلى فتاة أحلامك عليك الانتباه لنبرة صوتك جيدًا، عليك استخدام النبرة السليمة في التحدث إلى امرأتك، أن يكون صوتك منخفضًا وهادئًا، ما يجعلها تشعر بأنك واثق بنفسك ولا تخشى شيئا.

لغة الجسد أمر ضروري في التواصل مع أي شخص بصفة عامة ومع الفتاة التي تريد الحصول على اهتمامها بصفة خاصة، وأثناء حديثك مع هذه المرأة ارسم الابتسامة على وجهك طوال الوقت، وحافظ على التواصل بالعين.

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امدحها بعبارات بسيطة ولكنها فعالة

عوضًا عن استخدام عبارات رنانة وكلمات كبيرة مُعقدة، من الأفضل من تمدح فتاة أحلامك بطريقة بسيطة ومباشرة، أخبرها بما تشعر به بطريقة صادقة، إذا كنت تُحب ضحكتها قل لها "لك ضحكة مميزة.. أحبها وتجعلني مسرورًا"، إذا بدت أنيقة في هذا اليوم أخبرها بأنها تبدو مميزة وأنيقة، وهكذا.

لا تتحدث أبدًا عن مظهرها

قد يبدو هذا الأمر شديد الصعوبة ولكن من الضروري أن تتجنب التحدث مع الفتاة أو المرأة التي تريد جذب انتباهها عن مظهرها، عوضًا عن ذلك تحدث معها عن شخصيتها، أخبرها كم هي ذكية ولطيفة، وكم تحب الطريقة التي تتعامل بها مع المشاكل، وتواجه بها الأزمات والمواقف الصعبة، قُل لها أنها مرحة، وأنك تحب قضاء وقتًا طويلاً معها، وأنك تتمنى ألا تنتهي مقابلاتكما أبدًا.

كُن مرحًا

إذا شاهدت أحد الأفلام الهوليودية الرومانسية الكوميدية، التي تدور حول قصة حب بين فتاة وشاب، فسوف تجد الفتيات يفسرن سبب إعجابهن بهذا الشاب دون غيره بأنه يجعلها تضحك، حسنًا هذا حقيقي، النساء تنجذب للشخص المرح، الذي يمزح معها ويُلقي النكات طوال الوقت، هذا الشخص اللطيف الذي يرسم الابتسامة على وجهها، ويساعدها على تجاوز المواقف الصعبة واستبدال المشاعر السلبية بأخرى إيجابية.

كُن داعمًا

تميل النساء إلى الرجل الذي يدعمها ويدعم أحلامها وطموحاتها ويشجعها على مواصلة جهودها لتحقيق ما تريد، والتحدث مع فتاة أحلامك في هذه الشؤون كفيل بجذب انتباهها، ويجعلها تريد التحدث إليك طوال الوقت، ومشاركتك ما تفكر فيه.

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