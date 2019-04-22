شكرا لقرائتكم خبر عن حتى لو مارسوا رياضة.. دراسة: بعض أصحاب الوزن الزائد لديهم جينات السمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بعض الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن إنهم لا يأكلون أكثر من الأصدقاء النحيفين ويمارسون الرياضة بنفس القدر، لكنهم لا يزالوا غير قادرين على خسارة الوزن، وفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وكشفت دراسة علمية حديثة الآن أنهم يعرفون السبب فى أن هذه الظاهرة ممكنة تمامًا، وهو تفسير يأملون أن يساعد في القضاء على السمنة وتقديم مسارات جديدة لمنع حدوث الأمراض، بما فى ذلك السرطان لدى الأمريكيين الأصغر سنًا.

ووجد العلماء فى معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة هارفارد أن هناك ميلًا جينيًا للسمنة، حيث إن بعض الناس يولدون بالحمض النووى الخاص بالسمنة.

وقال الدكتور "أميت خيرا"، طبيب القلب فى مركز مستشفى ماساتشوستس العام للطب الجينى، فى بيان صحفى: "الآن، يمكننا تحديد هذه الاختلافات بطريقة مجدية، وربما استكشاف طرق جديدة لتحقيق صحة أفضل، حيث إن السمنة هى قضية صحية عالمية رئيسية".

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وذكرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن حوالى 40% من البالغين فى الولايات المتحدة وحوالى 18.5% من الأطفال يعانون من السمنة المفرطة.

ونظر الباحثون فى البيانات المنشورة حول كيفية تأثير أكثر من 2.1 مليون مكان فى الجينوم على وزن الجسم، وقاموا بالتحقق من صحة النتيجة من خلال مقارنتها بالبيانات المقدمة من حوالي 120 ألف شخص فى عدد من الدراسات واسعة النطاق.

ووجد الباحثون أن نسبة 10% من البالغين الذين لديهم أعلى الدرجات كانوا أكثر عرضة بنسبة 25 ضعفًا للسمنة المفرطة ، مقارنةً بالذين لديهم أقل الدرجات.

وقال الباحث "سيكر كاثيريسان"، مدير مبادرة أمراض القلب والأوعية الدموية فى معهد برود، فى بيان صحفى: "إن مدى تأثرك بالسمنة يعتمد على المتغيرات التي ورثتها عن والديك".

وأضاف الباحثون أن هناك فترة ذهبية من التدخل يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسمنة، وهذه الفترة هى الطفولة، لكن حتى بعد الطفولة ، يمكن للتمارين والتغذية السليمة أن تعدل من خطر الوراثة.