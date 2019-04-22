تفاصيل عن تحليل دهون الدم الثلاثية ” Triglycerides “

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اختبار الدهون الثلاثية هو اختبار دم بسيط لقياس مستوى الدهون الثلاثية في الدم .و الدهون الثلاثية هي الشكل الرئيسي للدهون التي يخزنها الجسم.

اختبار الدهون الثلاثية

تعتبر مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة من عوامل الخطر لتصلب الشرايين (تصلب الشرايين) وأمراض القلب التاجية ، لأن العديد من البروتينات الدهنية المحتوية على الدهون الثلاثية التي تنقل الدهون في مجرى الدم تنقل أيضًا الكولسترول ، وهو مساهم معروف في تصلب الشرايين.

تتأثر مستويات الدهون الثلاثية بالدهون الحديثة والكحول ، لذلك يجب عليك الصيام من الطعام لمدة 12 ساعة على الأقل والامتناع عن الكحول لمدة 24 ساعة على الأقل قبل إجراء الاختبار. غالبًا ما يتم قياس الدهون الثلاثية كجزء من لوحة البروتين الدهني أو لوحة الدهون التي يتم فيها قياس الكوليسترول والبروتين الدهني عالي الكثافة (LDL) والبروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

تحدث الزيادات خفيفة إلى متوسطة من الدهون الثلاثية في العديد من الحالات ، بما في ذلك تعاطي الكحول ، انسداد القنوات الصفراوية ، ومرض السكري. ترتبط مستويات عالية من الدهون الثلاثية (أكبر من 200 ملغ / دل) مع زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية. مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة بشكل ملحوظ (أكبر من 500 مجم / دل) يمكن أن تسبب التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس).

الدهون الثلاثية هي العنصر الرئيسي في الزيوت النباتية والدهون الحيوانية.

يقيس اختبار الدهون الثلاثية مستوى الدهون الثلاثية في الدم.

يجب الصيام لمدة 9 إلى 12 ساعة قبل إجراء اختبار الدهون الثلاثية.

قد تكون مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة عامل خطر لتصلب الشرايين.

مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة قد تسبب أيضًا أمراض الكبد الدهنية والتهاب البنكرياس.

يمكن أيضًا أن ترتبط مستويات الدهون الثلاثية العالية بمرض السكري وأمراض الكلى واستخدام بعض الأدوية.

مستويات الدهون الثلاثية الطبيعية في الدم أقل من 150 ملغ لكل ديسيلتر (ملغ / ديسيلتر).يمكن التحكم في مستويات الدهون الثلاثية إلى حد ما عن طريق تعديلات نمط الحياة والأدوية عند الضرورة.

العوامل التي يمكن أن ترفع مستوى الدهون الثلاثية لدى الأفراد

_ زيادة الوزن .

_ الخمول البدني .

_ التدخين .

_ إدمان الكحوليات .

_اتباع نظام غذائي عالي جدا في الكربوهيدرات .

_ بعض الأمراض والأدوية .

_ بعض الاضطرابات الوراثية .

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كيفية خفض مستويات الدهون الثلاثية

_ خسارة الوزن .

_ ممارسه الرياضه .

_ اتباع نظام غذائي صحي .

_ يمكن أيضًا وصف الأدوية للأفراد لخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم .

ما هي الدهون الثلاثية ؟

الدهون الثلاثية هي مركبات كيميائية يهضمها الجسم لتزويدها بالطاقة من أجل التمثيل الغذائي. الدهون الثلاثية هي الشكل الأكثر شيوعا للدهون في الجسم. هم المكون الرئيسي في الزيوت النباتية والدهون الحيوانية.

جزيء الدهون الثلاثية هو شكل من أشكال الجلسرين الكيميائي (ثلاثي = ثلاثة جزيئات من الأحماض الدهنية + الجلسرين = الجلسرين) الذي يحتوي على ثلاثة أحماض دهنية. لاستيعابها ، يتم تفكيك هذه الأجزاء في الأمعاء الدقيقة ، وبعد ذلك يتم إعادة تجميعها بالكوليسترول لتشكيل الكيلومكرونات. هذا هو مصدر الطاقة للخلايا في الجسم. تستخدم الخلايا الدهنية وخلايا الكبد كمواقع تخزين وتطلق الكيلومكرونات عندما يحتاج الجسم إلى الطاقة.

تعد مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة أحد عوامل الخطر لتصلب الشرايين ، وتضييق الشرايين مع تراكم لويحات دهنية قد تؤدي إلى نوبة قلبية ، والسكتة الدماغية ، وأمراض الشريان المحيطي. مستويات الدهون الثلاثية المرتفعة بشكل ملحوظ قد تسبب أيضًا أمراض الكبد الدهنية والتهاب البنكرياس.

بعض الأمراض والحالات قد تسبب ارتفاع مستويات الدهون الثلاثية في الدم ، على سبيل المثال:

– مرض السكري الذي يتم التحكم فيه بشكل سيء

_ تليف الكبد أو أمراض الكبد الأخرى .

_ أمراض الكلى .

_ اضطرابات الغدة الدرقية .

المستويات الطبيعية للدهون الثلاثية في الدم

مستويات الدهون الثلاثية الطبيعية في الدم أقل من 150 ملجم لكل ديسيلتر (ملغ / ديسيلتر).

تتراوح مستويات الخط الحدودي بين 150-200 ملغ / ديسيلتر.

ترتبط مستويات عالية من الدهون الثلاثية (أكبر من 200 ملغ / دل) مع زيادة خطر تصلب الشرايين وبالتالي مرض الشريان التاجي والسكتة الدماغية.

مستويات الدهون الثلاثية مرتفعة للغاية (أكبر من 500 ملغ / دل) قد تسبب التهاب البنكرياس (التهاب البنكرياس).