انت الان تتابع موضوع تحليل MPV و معدلاتة الطبيعية و المرضية والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

محتويات

قد يتضمن اختبار الدم CBC اختبار MPV يعطي الاختبار عدد الصفائح الدموية لكل ميكروليتر (mcL) من الدم ، والقياس هو عدد الصفائح الدموية للشخص الواحد في المتوسط لكل ميكروليتر ، تتراوح الصفيحات المثالية بين 150،000 و 400،000 لكل مولود في معظم الأشخاص الأصحاء .

لكن يعرف عدد الصفائح الدموية المنخفض بنقص الصفيحات ، أما ارتفاع عدد الصفائح الدموية فيعرف باسم كثرة الصفيحات ، يقوم الطبيب غالبا بإجراء فحص دم CBC إذا اشتبه في أن الشخص يعاني من اضطرابات تؤثر على تعداد الصفائح الدموية MPV أو يمكن إجراء الاختبار من تلقاء نفسه كجزء من اختبار الدم .

ماذا تتوقع من اختبار MPV



يشمل هذا الاختبار سحب الدم من الوريد في اليد أو الذراع ، يستغرق الحصول على عينة من الدم من أحد الأوردة بضع دقائق ، ويؤدي عادة إلى الحد الأدنى من عدم الراحة من وقت إلى آخر ، ربما يشعر بعض الأشخاص بالخوف أو التعرق خلال عملية سحب عينة الدم أو بعدها بفترة وجيزة ، وينصح بأخذ نفسا عميقا بطيئا لتهدئة هذه المشاعر .

ربما تتطور كدمة أو علامة صغيرة ، لكن يشعر معظم الناس أنهم بخير بعد الاختبار ، على الرغم من ذلك البعض يشعر بألم معتدل في موقع الإبرة لمدة يوم أو يومين .

يقوم الفني بوضع عينة الدم في جهاز يقوم بحساب عدد الصفائح الدموية وينتج تقريرا عن النتائج.

هل هذا اختبار MPV آمن

يعد هذا الاختبار آمن للغاية ، والمضاعفات نادرة. يجب على الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات النزيف إخبار طبيبهم عن أي تاريخ من قضايا النزيف. يجد معظم الناس أن الاختبار ليس سوى إزعاج موجز ومصدر انزعاج خفيف.

متى يمكنك الحصول على نتائج MPV

يختلف الوقت الذي يستغرقه المعمل للحصول على النتائج ، لكن المستشفيات التي تدير الاختبار لحالات الطوارئ أو الناس على وشك الخضوع لعملية جراحية في كثير من الأحيان يكون الحصول على النتائج على الفور تقريبا. قد يستغرق الأمر بضعة أيام للحصول على النتائج عندما يأمر مكتب الطبيب بإجراء الاختبار في مختبر خارجي.

ماذا يعني إذا كان عدد MPV مرتفعا

يمكن أن يحدث عدد كبير من الصفائح الدموية عندما يؤدي شيء ما نخاع العظام في صنع الكثير من الصفائح الدموية. عندما يكون السبب غير معروف ، يطلق عليه كثرة الصفيحات الأولية أو الأساسية. عندما تكون الصفائح الدموية الزائدة ناتجة عن عدوى أو حالة أخرى ، فإنها تسمى كثرة الصفيحات الثانوية.

– خطر تجلط الدم

قد تكون مستويات صفائح الدم أعلى من الطبيعي لدى الأشخاص الذين يتعافون بعد الجراحة ، يتجلط الدم بسهولة أكبر عندما يصبح عددها أكبر ، والتجلط هو حماية ضد النزيف ، فينتج الجسم المزيد من الصفائح الدموية خلال وبعد الإصابة ، لكن نظرا لأن الصفائح الدموية تسبب تخثر الدم ، فقد تؤدي إلى جلطات دموية خطيرة في الذراعين أو الساقين ، وربما تنفصل الجلطة الدموية أو تسافر إلى مكان آخر في الجسم .

ومن المعروف أن هذا الخطر يزداد لدى المرضى الذي يمكثون في الفراش ولا يستطيعون تحريك أطرافهم ، كما قد يكون هناك شخص لديه عدد مرتفع من الصفائح الدموية بسبب إصابة حديثة ولكن يجب أن يبقى في الفراش يحتاج إلى مراقبة لتقليل خطر تجلط الدم نتيجة لذلك.

– حالات أقل خطورة ومؤقتة

يمكن أن تتسبب بعض الحالات المؤقتة في وجود فيروس MPV أعلى من المعدل الطبيعي. قد يطلب الطبيب إعادة الاختبار بعد بضعة أيام أو أسابيع في وقت لاحق. بعض الأسباب الشائعة لارتفاع الصفائح الدموية بشكل مؤقت تشمل :

يتعافى من الاصابة الأخيرة

يتعافى من فقدان الدم بعد الجراحة

يتعافى من الإفراط في شرب الخمر أو نقص فيتامين ب 12

نشاط جسدي مكثف أو مجهود ، مثل تشغيل ماراثون

باستخدام حبوب منع الحمل

– حالات مزمنة وأكثر خطورة

إذا ظل عدد الصفيحات مرتفعًا ، فقد تكون الحالات الطبية التالية مسؤولة :

Advertisements

سرطان: سرطان الرئة والمعدة والثدي وسرطان المبيض ، وكذلك سرطان الغدد الليمفاوية ، يمكن أن يسبب ارتفاع تعداد الصفيحات . يمكن أن يختبر فحص الدم الإضافي أو فحوصات التصوير أو الخزعة من أجل السرطان.

فقر دم : الأشخاص الذين يعانون من نقص الحديد أو فقر الدم الانحلالي قد يكون لديهم صفيحات عالية. مزيد من اختبارات الدم يمكن الكشف عن معظم أشكال فقر الدم.

الاضطرابات الالتهابية : الأمراض التي تسبب الاستجابة المناعية الالتهابية ، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي أو مرض التهاب الأمعاء (IBD) ، يمكن أن تزيد من عدد الصفائح الدموية. سيصاب الشخص بأعراض أخرى في معظم الحالات.

العدوى : بعض الإصابات ، مثل السل ، يمكن أن تسبب ارتفاع الصفائح الدموية.

استئصال الطحال : يمكن أن يسبب إزالة الطحال زيادة مؤقتة في الصفائح الدموية

ماذا يعني أن يكون عدد MPV منخفض

يمكن أن يسبب انخفاض تعداد الصفائح الدموية إلى صعوبة تجلط الدم ، مما يعرض الشخص لخطر الإفراط في النزيف. قد يرجع السبب إلى ميل وراثي لعدم إنتاج صفيحات كافية ، ولكن قد يكون السبب أيضًا غير معروف. في حالات أخرى ، يرجع ذلك إلى حالة طبية كامنة.

– ارتفاع خطر النزيف العفوي

إذا انخفض عدد الصفائح الدموية إلى أقل من 20000 لكل مول ، فيمكن أن يبدأ الشخص بالنزف تلقائيًا. قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نزيف تلقائي إلى نقل دم. انخفاض عدد الصفائح الدموية يزيد من خطر الوفاة في الأشخاص الذين تعرضوا مؤخرا لإصابة مؤلمة.

أسباب شائعة لانخفاض حجم الصفيحات

الفيروسات : الفيروسات ، مثل كريات الدم البيضاء ، فيروس نقص المناعة البشرية ، الإيدز ، الحصبة ، والتهاب الكبد قد تستنفد الصفائح الدموية.

أدوية : الأدوية ، مثل الأسبرين ، حاصرات H2 ، الكينيدين ، المضادات الحيوية التي تحتوي على السلفا ، وبعض مدرات البول قد تخفض عدد الصفائح الدموية.

سرطان : السرطان الذي انتشر في نخاع العظام يمكن أن يضر بقدرة الجسم على تكوين صفائح جديدة. سرطان الغدد الليمفاوية وسرطان الدم هي الجاني الشائعة.

فقر دم : نوع من الأنيميا يسمى فقر الدم اللاتنسجي يقلل من عدد جميع أنواع خلايا الدم ، بما في ذلك الصفائح الدموية.

عدوى: يمكن أن العدوى البكتيرية ، وخاصة الإنتان الدم العدوى ، والحد من عدد الصفائح الدموية.

اضطرابات المناعة الذاتية : أمراض المناعة الذاتية مثل مرض الذئبة ومرض كرون يخفضان عدد الصفائح الدموية عن طريق التسبب في مهاجمة الجسم لنسيجه.

العلاج الكيميائي : العلاج الكيميائي يضر الأنسجة الموجودة بالإضافة إلى الخلايا السرطانية ، مما يجعل من الصعب على الجسم إنتاج الصفائح الدموية.

تسمم : التعرض لبعض المبيدات الحشرية يمكن أن يتلف الصفائح الدموية.

التليف الكبدي : تليف الكبد ، في كثير من الأحيان بسبب الإفراط في شرب الكحول ، يمكن أن يقلل من عدد الصفائح الدموية.

نزيف مزمن : أي اضطراب يسبب النزيف المستمر غير المنضبط ، مثل قرحة المعدة ، يمكن أن يستنزف الصفائح الدموية

العمر : يميل عدد الصفائح الدموية أيضًا إلى الانخفاض مع التقدم في السن. قد لا يكون عدد الصفائح الدموية التي كانت أقل مما كانت عليه في السابق ، أو في الطرف الأدنى من الطبيعي ، سبباً للقلق لدى شخص بالغ– خاصة إذا لم تكن هناك أعراض أخرى.