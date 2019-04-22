انت الان تتابع موضوع امراض جلدية يساعد في علاجها ” مرهم دايفوبيت ” .. daivobet والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الصدفية هي أحد الأمراض الجلدية التي تؤثر على دورة خلايا الجلد ، فيجعل الخلايا تتراكم بسرعة لتكون قشور على سطح الجلد وتسبب حكة ، وتختلف درجة المرض ومدى إزعاجه من مريض لآخر ، ويمكن علاج الصدفية بعدة طرق أهمها استخدام الكريمات الموضعية على المنطقة المصابة .

ما هو دايفوبيت ؟

ويعتبر مرهم دايوفبيت daivobet من الأدوية الموضعية التي تستخدم لمرضى الصدفية حيث أنه يتكون بشكل أساسي من Betamethasone وهي مادة تستخدم لعلاج متنوعة من الأمراض الجلدية منها الإكزيما والتهاب الجلد والحساسية والطفح الجلدي والصدفية ، لأن تلك المادة من مجموعة كورتيزون- كورتيكوستيرويد متوسط القوة والتي تعمل على تقليل حكة الجلد واحمراره وتورمه .

يحتوي دايفوبيت أيضًا على أحد مشتقات فيتامين د ، وهذه المادة تعمل على إبطاء الانقسام السريع لخلايا الجلد مما يؤدي لتقليل ظهور القشور وتحسن حالة الجلد لدى مريض الصدفية ، ولكن هذه المادة ليست مخصصة للاستخدام على الوجه .

دواعي استعمال دايفوبيت

علاج مرض الصدفية .

علاج التهابات الجلد .

علاج احمرار وتهيج الجلد .

وفي حالة مريض الصدفية ، فإن دايفوبيت يكون فعال بعد أن تصبح القشور مرتفعة عن سطح الجلد وفضية اللون .

كيف يعمل دايفوبيت

إن السبب الذي يؤدي إلى ظهور قشور الجلدى مريض الصدفية هو أن وجود خلل في دورة نمو خلايا الجلد ، فيزداد إنتاجها بمعدل أسرع ، وهذا يؤدي لسماكة الجلد ، مما يسبب ظهور القشور على سطح الجلد .

ولكن مرهم دايفوبيت يحتوي على مادة كالسيبوتريول وهي تقلل من من نمو خلاي الجلد ، وتجعل الجلد ينمو بشكل طبيعي ، مما يساعد على تقليل ظهور القشور تدريجيًا مع مرور الوقت .

الآثار الجانبية لدايفوبيت

قد يحدث تهيج في موضع تطبيق المرهم .

قد يسبب جفاف للجلد .

الحساسية .

الإكزيما .

قد يسبب زيادة مستوى الكالسيوم في الدم أو البول .

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تصبغ مؤقت في الجلد .

الحساسية للضوء .

تحذيرات الاستخدام

لا توجد دراسات كافية حول أمان دايفوبيت في فترة الرضاعة ، ولذلك يجب أن تستشيري الطبيب قبل أن تبدأ في استخدام دايفوبيت .

لا يجب استخدام دايفوبيت في فترة الحمل .

يجب غسل اليدين قبل وبعد استخدام دايفوبيت ، إلا إذا كنت تستخدمه على يديك ، فلا يجب غسلها قبل مرور ساعتين على الاستخدام .

لا تغطي المنطقة التي وضعت عليها المرهم بضمادة ، ولا تغطيها بالملابس قبل مرور10 دقائق على التطبيق .

لا تضع هذا المرهم بالقرب من العينين أو الفم أو الأنف ، وإذا اقترب من أحد تلك المناطق عن طريق الخطأ ، فقم بغسلها باستخدام الكثير من الماء .

موانع استعمال دايفوبيت

لا يجب أن يتم استخدام دايفوبيت من الأطفال دون سن السادسة عشر .

لا يجب أن يتم استخدام دايفوبيت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى .

لا يجب استخدام دايفوبيت من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكبد .

لا يجب استخدام مرهم دايفوبيت على الوجه .

لا يجب استخدام دايفوبيت إذا كنت تعاني من اضطراب في استقلاب الكالسيوم بالجسم .

لا يجب استخدام دايفوبيت على الأعضاء التناسلية .

لا يجب استخدام دايفوبيت إذا كنت تعاني من حساسية ضد أحد مكوناته .