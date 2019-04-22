بينها الكركم والحبهان.. توابل تسهم في خسارة الوزن!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - توصل العلماء إلى أن استهلاك بعض التوابل في الطعام يمكن أن يساعد في خسارة الوزن، بحسب أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة آلاء المنير. ومن تلك التوابل التي أوردتها:

القرفة: تساعد القرفة على مكافحة الوزن الزائد بشكل جيد، وعلى تفكيك رواسب الدهون، فرُبع ملعقة صغيرة منها يوميًا تزيد من معدل التمثيل الغذائي للكربوهيدرات بنسبة 20 مرة وتقلل مستوى الجلوكوز والكوليسترول في الدم.

لذلك يوصي الخبراء بتناولها في الصباح قبل نصف ساعة من تناول وجبة الفطور، عن طريق إذابتها في الماء مع العسل.

الفلفل الأحمر الحار: يعمل الفلفل الأحمر الحار على تسريع عملية الأيض، فيما يساعد الفلفل الأسود على حرق السعرات الحرارية وتحسين الهضم وتحطيم رواسب الدهون.

الكركم: يساعد على إنقاص الوزن؛ لأنه يمنع تكوين الخلايا الدهنية، ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول الحلويات والدهون ويزيل السوائل الزائدة من الجسم.

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الصمغ العربي: يحسن عملية الأيض الغذائي ويزيد من عملية الحرق. لذلك يُفضل نقع ملعقة كبيرة ليلاً في الماء ويتم شرب المنقوع في الصباح.

الحبهان: يساعد على فقدان الوزن، وعلى التخلص من الإمساك وإخراج السوائل الزائدة من الجسم وخفض مستوى الكوليسترول الضار، كما يساهم في الحرق السريع للدهون.

كيفية استعمال تلك التوابل

وفق المنير، يمكن إضافة الكمون وعصير الليمون على الزبادي خالي الدسم بمقدار 180 غرامًا يوميًا وأخذه ليلاً، فهو يحسن من عملية الأيض الغذائي ويزيد الحرق.

كما يمكن عمل مشروب آخر مكون من الكركم والكمون والزنجبيل والقرفة والحبهان المطحون مع إضافة الشاي الأخضر والقهوة الخضراء بمعايير متساوية، بحيث يتم وضع ملعقتيْن من هذه المكونات مع ماء مغلي مضاف إليه ليمونة، ويتم شربه قبل ممارسة الرياضة، وخصوصًا رياضة المشي.