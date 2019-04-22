إليكِ خطوات بسيطة تجعل زوجك يقضي العطلة معكِ

تُعاني الكثير من النساء من بعض المُشاكل التي تحدث لها في يوم العطلة وهي أن يكون زوجها خارج المنزل وهي تجلس بمفردها، فهو يقضي يومه مع الأصدقاء بعيدًا عنها، ولذلك نرصد بعض الخطوات التي تجعل زوجك يقضي العطلة معك.

1-لا تقيدي زوجك

يجب أن لا تقيدي زوجك واسمحي له بالحرية في يوم العطلة بأن يخرج، وسوف تجدي أنَّه سوف يبقى معك ولا يذهب إلى أصدقائه يوميًا بعد يومًا.

2-الاهتمام بالنفس

على الزوجة أن تهتم بنفسها في يوم العطلة حتى لا يذهب الرجل بعيدًا عنها، فيجب أن تحضر الأطعمة المُختلفة التي يحبها زوجها، كما يجب أن تجهزي نفسك بإرتداء أجمل الملابس التي توجد لديك، ووضع نوع برفان مُثير يجعله يجلس بجوارك.

3- شاركيه في مشاكلك

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يجب أن تبحثي عن اهتماماته و شاركيه في كل ما يحدث معك من مشاكل وآراء حتى يشعر بأنَّه مُهم بالنسبة لكي وبهذا الأمر يكون معك دائمًا.

4- رتبي المنزل

يجب أن تقومي بترتيب مهامك في المنزل، كما يجب أن تزيني المنزل جيدًا ووضع الورود والشموع، من أجل التغيير وبهذا الأمر لا يذهب بعيدًا عنك في العطلة.

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