شكرا لقرائتكم خبر عن لو ايدك بترتعش..اعرف الأسباب واتحكم فيها منها الكافيين والإجهاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتعاش الأيدى أمر لا يحدث فقط لكبارالسن أو الشخص الذى يعانى من مرض فقط، فقد تتسبب عادات مثل شرب القهوة فى حدوث ارتعاش بالأيدى، ومعظم حالات ارتعاش اليدين لا تمثل مشكلة خطيرة ولكنها تنبأ عن خلل ما في الصحة البدنية والعقلية .



اهتزاز اليدين

ما هو الجزء الذى يتحكم باليدين

وفقا لتقرير موقع " self" هناك عدة مناطق فى الدماغ تشارك في التحكم و مراقبة حركة جميع أطراف الجسم، تشمل القشرة الحركية في الفصوص الأمامية للمخ، والعقد القاعدية (وهى هياكل عميقة داخل الدماغ) وجذع الدماغ.



شرب الكافيين المفرط

اسباب رعشة اليدين

شرب الكافيين المفرط

إذا كنت شخص مفرط في تناول الكافيين، فقد تجد أن يديك تهتز وأنت تحاول الإمساك بأى شئ على مكتبك، وحسب تقرير إدارة الأغذية والعقاقير فأن 400 ملجرام من الكافيين يومياً هو الحد المقبول، ولكن أكثر من ذلك سوف تكون عرضه لبعض الآثار الجانبية مثل التوتر، والأرق، والقلق، وضربات القلب السريعة.

فرط نشاط الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة صغيرة في الرقبة تساعد على التحكم في العديد من وظائف القلب وعملية الأيض والهضم والعديد من وظائف الجسم الأخرى، عندما يكون لديك فرط فى نشاط الغدة الدرقية، قد تلاحظ ارتعاش ليدك مع بعض الاثار الجانبية الأخرى، يمكن لفحص الدم النظر فى مستويات الغدة الدرقية لتلقى العلاج المناسب.

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ارتعاش اليدين

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

قد تعطى بعض الأدوية أثار جانبية نتيجة التأثيرعلى الجهاز العصبي الذى يعطى إشارات خاطئة لعضلاتك بسبب الدواء الذي تتناوله، هناك العديد من الأدوية التي يمكن أن تسبب هذه المشكلة بما في ذلك مضادات الاكتئاب، وأدوية ضغط الدم، وأدوية الربو، وكذلك جرعات غير مناسبة من أدوية الغدة الدرقية، لذا إذا لاحظت اهتزاز يديك بعد بدء تناول دواء جديد، فتحدث إلى طبيبك.

التسمم بالزئبق

التسمم بالزئبق أمر نادر الحدوث، ولكن لأنه يمكن أن يكون سامًا للجهاز العصبي ، فهو أحد الأسباب المحتملة لحدوث اهتزاز باليدين ، إذا كنت قد تعرضت لما يكفي من الزئبق على المدى الطويل، قد تواجه أيضًا أعراضًا خطيرة أخرى ، بما في ذلك مشاكل المشي وضعف الذاكرة والعمى.



قلة النوم

الإجهاد أو قلة النوم

يمكن أن يسبب قلة النوم أو الإجهاد الزائد ارتعاش اليدين، لذا احرص على اتباع عادات صحية للنوم ، وتأكد من منح نفسك وقتًا كافيًا للحصول على ليلة نوم كاملة ، أيضا اتبع تدابير الرعاية الذاتية التي تقلل من ممارسة الإجهاد اليومي والتنفس العميق والتأمل.