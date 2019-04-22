شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بسلطة التونة... تقوي المناعة وتنقص الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحصول علي جسم رشيق يحدث بسبب تناول الأطعمة الصحية، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي أهم الفوائد الصحية التي يامتع بها الجسم بسبب تناول طبق السلطة الخضراء المضاف إليها التونة، وذلك وفقا لموقع "healthline".



فوائد سلطة التونة

أوضح التقرير، أن السلطة الخضراء تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تعمل علي تنقيته من السموم، ولها العديد من الفوائد وأهمها التخلص والقضاء علي الوزن الزائد، وعند إضافة البروتين إليها كالتونة فأنت تضاعف فوائدها علي جسمك.

فوائد سلطة التونة

وعن فوائد سلطة التونة، قدم التقرير التالي:

-تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية كالألياف، وهذا يجعلها من الأطعمة التي تعمل علي تنقية الجسم من السموم المتراكمة داخله.

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سلطة التون وفوائدها

-تساعد علي الشعور بالشبع لفترات زمنية طويلة، وهذا يعد من أبرز الأسباب في التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.

-تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية، وهذا يجعلها من أفضل الأطعمة التي تعمل علي تقوية الجهاز المناعي بالجسم.

-تحافظ علي صحة الكلي نظرا للخضروات الغنية بها والتي تحتوي علي نسبة عالية من الماء.

-نظرا لإضافة التونة إليها، فهي تحتوي علي نسبة جيدة من الأوميجا3 التي تحافظ علي صحة الشخص وتحميه من الإصابة بالأمراض العديدة.