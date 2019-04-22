شكرا لقرائتكم خبر عن 40 مليون مستخدم لـ«فيس بوك» في مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد
أعلن تقرير «كراود أنالايزر» لمواقع التواصل الاجتماعي لعام 2019، أنه يزداد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات الإنترنت بشكل ملحوظ في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بسبب الشرائح العمرية الشبابية التي تعيش في المنطقة.
وبحسب التقرير، الذي قام بتحليل أكثر من 172 مليون تفاعل، فهناك اختلافات أساسية في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حسب كل دولة، إذ تزداد شعبية «سناب شات» و«تويتر» في المملكة العربية السعودية بفضل الخصوصية التي يقدمها الموقعان، بينما يظل فيسبوك هو المهيمن في مصر والإمارات العربية المتحدة، حيث يبلغ عدد مستخدميه 40 مليون مستخدم في مصر، و8.8 مليون مستخدم في الإمارات.
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