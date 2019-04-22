شكرا لقرائتكم خبر عن «هواوي»: تطبيق تكنولوجيا «5G» في مصر خلال بطولة أمم أفريقيا المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

تعتزم شركة هواوي الصينية إجراء أولى تجارب الجيل الخامس للاتصالات «5G» باستاد القاهرة خلال فعاليات كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها البلاد الصيف المقبل، وفق بيان صادر عن مجلس الوزراء.

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وأعلن عمرو طلعت، وزير الاتصالات، الأحد، أن شركة هواوي سوف تطبق أولى تجارب «5G» باستاد القاهرة، خلال استضافة مصر مباريات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وذلك عقب لقاء مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ومسؤولين بشركة هواوي.

جاء ذلك عقب لقاء رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، أمس الأحد، مع لي جي، نائب رئيس الشركة، والوفد المرافق له.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبا، والتي ستنطلق في شهر يونيو المقبل، وتقع مصر في المجموعة الأولى بصحبة كل من أوغندا وتنزانيا وزيمبابوي.