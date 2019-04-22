شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يفقد بعض الأشخاص الوعى عند رؤية الدم..اعرف التفسير العلمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن أن تمثل بعض مشاهد العنف والدماء فى فيلم مخيف مشكلة لبعض الأشخاص الذى يمكن أن ينتهى بهم الأمر إلى فقدان الوعى.

مشهد الإبرة أو حتى في بعض الأحيان مجرد سماع قصة عنها، يمكن أن يجعل هؤلاء الناس يفقدون وعيهم وهى حالة شائعة لدى البعض بالفعل، ولكن هل فكرت أن يكون لها تفسيرها العلمى؟..

عندما تشعر بالإغماء من رؤية الدم وفقا لتقرير موقع " verywellhealth" ، فإنك تعانى من حالة تعرف باسم إغماء وعائي مبهمى، مما يجعل معدل ضربات القلب وضغط الدم ينخفضان بشكل كبير، عندما ينخفض ​​ضغط الدم فجأة، يؤدي انخفاض تدفق الدم إلى عقلك وبالتالى الشعور بالإغماء، سبب آخر يمكن أن يجعل بعض الأشخاص تفقد الوعى من رؤية الدم نتيجة بعض السمات الوراثية.

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فقدان الوعى من رؤية الدم

ما لم تظهر علامات على وجود انخفاض في ضغط الدم المزمن، فإن الإغماء الناتج عن الاستجابة الوعائية هذه ليس أمرًا يدعو للقلق أو سببًا للاتصال بالطبيب، ولكن إذا كان فقدان الوعى يحدث بطريقة عشوائية، قد ترغب في زيارة طبيب للتأكد من أنه ليس علامة على حالة أكثر خطورة.

بمجرد معرفة العلامات الواضحة التي توشك أن تفقد الوعى بسببها، يمكنك القيام بأشياء مثل الاستلقاء أو الجلوس مع رفع ساقيك للأعلى، هذا يساعد الجاذبية في الحفاظ على تدفق الدم إلى عقلك.