شكرا لقرائتكم خبر عن مجلة إيطالية تكشف سر صحة الملكة إليزابيث في الـ93 والان مع التفاصيل

احتفلت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا، أطول ملوك العالم جلوساً على العرش وأكبرهم سناً، بعيد ميلادها الـ93، الأحد، في قلعة "وندسور"، في مناسبة ملكية تتزامن مع عيد الفصح، وفقا للعين الإخبارية.

ولدت ملكة بريطانيا في 21 أبريل/نيسان 1926، ورغم تقدمها في العمر فهي حتى الآن تؤدي واجباتها الرسمية دائماً، الأمر الذي يجعل كثيرون يتساءلون عن سر تمتعها بصحة جيّدة.

السر في هذا هو اتباع الملكة إليزابيث نظاماً غذائياً صحياً متوارثاً فعادات أكل ملكة بريطانيا على غير المتوقع بسيطة للغاية ونادراً ما تتغير، استعرضها موقع مجلة Dilei الإيطالية.

تبدأ الملكة إليزابيث يومها بتناول وجبة الإفطار المكونة من كوب من شاي "إيرل جراي" دون سكر أو حليب مع البسكويت والحبوب وفي بعض الأحيان تحب تناول الخبز المحمص "التوست" بالمربى، ونادراً ما تتناول البيض المخفوق، وإذا تناولته تفضل البيض البني اللون لاعتقادها أن مذاقه أفضل من الأبيض.

وتحافظ على عادة "شاي ما بعد الظهيرة" مع كعكة إسفنجية بالعسل والكريمة، إضافة إلى بسكويت الشوكولاتة، والذي يعد من الأطعمة المولعة بها الملكة بشدة، فضلاً عن حبها لتناول شطائر المربى وبودينج الخوخ.

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وتتناول الملكة نوعين من السندوتشات الإلزامية مع شاي ما بعد الظهيرة، مثل شطيرة الخيار أو سمك السلمون المدخن أو البيض مع المايونيز أو لحم الخنزير والخردل.

وفي نظام غذاء الملكة إليزابيث، هناك بعض الفواتح للشهية التي تتناولها قبل وجبة الغداء ومنها مشروب الجن الكحولي أو "الفيرموث" بنكهة الأعشاب والتوابل العطرية، مع شريحة من الليمون والكثير من قطع الثلج، العادة التي ورثتها من الملكة الأم وشاركتها مع شقيقتها مارجريت، التي توفيت في عام 2002.

أما في وجبة الغداء، عادة ما تأكل الملكة إليزابيث اللحوم أو الأسماك البيضاء مع الخضراوات، ودائماً ما تتجنب تناول الأطعمة الغنية بالنشا مثل البطاطس والمكرونة.

وتتناول الملكة إليزابيث عادة اللحوم الحمراء على وجبة العشاء، مثل لحم البقر أو السلمون، أما الحلوى فتحب أكل بعض الفواكه المزروعة في حدائقها في قلعتي بالمورال ووندسور.

وبدلاً من تناولها وليمة للإفطار والغداء والعشاء، تفضل الملكة إليزابيث تقسيم أكلها على 4 وجبات خفيفة قليلة الكمية يومياً، وهو نظام مثالي للغاية يجعلها تتمتع بصحة جيدة حتى هذا العمر.