ما هي عمليات التجميل الأكثر انتشارًا في السعودية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يسيطر هوس عمليات التجميل على العالم، فمع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وثورة التكنولوجيا بات الشكل الخارجي هاجسًا لدى الناس.

وليس الوطن العربي بمعزل عن هذا كله؛ إذ تهتم النساء العربيات بإظهار أنفسهن دائمًا، لذا نجد تزايدًا ملحوظًا في نسب عمليات التجميل، وتحتل السعودية المركز الأول "عربيًا".

وفي أرقام صادمة، ذكر تقرير صادر عن الجمعية الدولية للجراحة التجميلية أن العمليات التي أجريت داخل مراكز ومستشفيات السعودية قُدرت بنحو أكثر من 95 ألف عملية تجميل من أصل حوالي 12 مليون عملية تجميل على مستوى العالم.

فيما يلي أهم عمليات التجميل التي تقوم بها السعوديات سواء جراحية أو غير جراحية:

1- شفط الدهون

تعد عمليات شفط الدهون هي الأكثر جاذبية للنساء السعوديات، إذ كشفت دراسة أجراها مستشفى الأكاديمية الأمريكية لجراحة التجميل أن عمليات شفط الدهون شكّلت 46% من مجمل عمليات التجميل في المملكة.

2- عمليات تجميل الأنف

يعد الأنف المستقيم الصغير من أبرز صفات الجمال لدى المرأة الشرقية، لذا تلجأ النساء السعوديات لإجراء تجميل الأنف.

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3- عمليات حقن الوجه "الفيلر"

من علامات الجمال في المرأة السعودية الوجنتان والشفاه الممتلئة، لذا تلجأ السعوديات لإجراء تعبئة الوجه بالفيلر، وهي منتشرة بشكل كبير ولافت.

4- عمليات حقن البوتوكس

تلجأ السعوديات اللاتي تجاوزن الـ 30 عامًا إلى رفع الحاجبين وشد البشرة عن طريق تقنية البوتوكس.

5- عمليات وضع الغمازة

شاعت هذه العملية مؤخرًا بشكل كبير في السعودية، ويرجع سبب انتشارها إلى ظهور خبيرة التجميل جويل بغمازتها الجديدة؛ ما دفع الفتيات السعوديات إلى القيام بها.