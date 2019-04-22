انتبهْ لنفسك مِن خطر الحساسية مع تغيّرات الأحوال الجوية

يشعر البعض مع تغيّر المُناخ وتبدل الأحوال الجوية خلال هذه الفترة بحكة أو سعال أو تدميع في العيون أو إرهاق فمن المحتمل أن تكون واحدا من بين الملايين الذين يعانون من الحساسية سنويا، دون أن يدركوا ذلك نظرا إلى أن أعراضها مشابهة.

وذكر موقع "إنسايدر" أنّ هناك مجموعة من المؤشرات التي لا ينبغي تجاهلها نظرا إلى كونها علامات على الإصابة بالحساسية، وقد يشكو عدد من الأشخاص من التهاب في الحلق أو انسداد الأنف أو حكة في الجلد أو صداع، بينما يعاني آخرون من سعال جاف وضيق في التنفس على فترات. قد لا تكون كل هذه الأعراض دليلا على معاناتك من الحساسية، إلا أنك إذا كنت تعاني من أعراض متعددة من تلك القائمة في وقت واحد لفترة طويلة، فمن الضروري الحصول على استشارة طبية.

تهيّج البشرة

أولى هذه المؤشرات إذا كانت بشرتك متهيجة أو تعاني أحيانا من تورم جسدك، فمن الضروري زيارة أخصائي بالأمراض التنفسية، وإن كنت تعاني من طفح جلدي يظهر عقب تناول أغذية معينة، أو يزداد سوءا بعد أخذ أدوية محددة أو ملامسة أجسام ما مثل الصوف، فمن الوارد جدا أن تكون مصابا بالحساسية.

اقرا ايضاً:

دراسة تؤكّد أن الشوكولاتة تستطيع مُعالجة السعال

حكة وتدميع العينين

تعد الحكة وتدميع العينين من الأعراض الخفية للحساسية، والتي يتجاهلها كثيرون ظنا منهم أنها حالة عرضية تزول وحدها.

جيوب أنفية

إن شعرت بإصابتك بالتهاب في الجيوب الأنفية أو نزلة برد استمرت لفترة طويلة حتى بعد تناولك للمضادات الحيوية فمن المحتمل أن تكون مصابا بالحساسية.

Advertisements

الشعور بالإرهاق

يعدّ الشعور بالتعب والغضب بسرعة، فضلا عن فقدان التركيز، علامات تدل على وجود حساسية، وفق أطباء.

أعراض أماكن معينة

يتفق الأطباء على أن معاناة الشخص من الأعراض المذكورة عند دخوله مبنى أو منزل معين، مؤشر قوي على وجود حساسية. وقد تكون عوامل منتشرة في المكان، مثل الحيوانات والعفن والغبار، بمثابة محفزات للحساسية.

الحساسية الموسمية

ينصح الأطباء بأخذ استشارة تخصصية لكل من يعاني من أعراض الحساسية سنويا في ذات الموسم، وتشمل بعض الأعراض المرافقة للحساسية الموسمية، التهابا في الحلق وسيلان الأنف، وحكة في العينين.

قد يهمك ايضاً:

5 وصفات طبيعية لعلاج السعال عند الطفل

فوائد العسل الأبيض كثيرة منها علاج السعال