شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث فى جسمك خلال 60 دقيقة من تناول السكر بشراهة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السكر من الأشياء التى تضر بصحة الإنسان، خاصة عند الإفراط فى تناوله، كما إن تناولك للحلويات بشراهة يزيد من خطورة المواد السكرية علي الجسم، وفى هذا التقرير نتعرف على الطريقة التي يؤثر بها السكرعلى جسمك خلال ساعة أو60 دقيقة من التناول الشره للسكر، بحسب ما ذكر موقع " Women health".

تأثيرات السكر على الجسم تمتد من اللحظة التى تتناوله فيها ويمكن أن تستمر لبضع ساعات بعده.



الحلويات

جسمك بعد تناول السكر: 0-15 دقيقة

الجزء الأول من الجسم الذى يتعرض للهجوم هو الأسنان واللثة، حيث يختلط السكر مع البكتيريا الموجودة في اللعاب لإنتاج مركب حمضي يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان.

جسمك بعد تناول السكر: 15-30 دقيقة

والسكر يمر في الأمعاء، تكسر الأمعاء الدقيقة هذه السكريات وتتشرب بها، ويتم توجيهها إلى مجرى الدم.

يحتاج السكر عند تحويله وتوزيعه على الأنسجة العضلية المختلفة حول الجسم إلي طاقة؛ لذلك ينطلق البنكرياس إلى العمل ويولد الأنسولين، لاستمرارهذه العملية.

لكن الجسم يمكنه تحويل بعض السكر للاستفادة منه، ولا يكون لديه أي خيار سوى تحويل ما تبقي منه إلي دهون تذهب إلي الكبد مباشرة مكونة دهون الكبد الخطيرة .

وأثناء حدوث هذا يفسّر نظام الغدة الكظرية التدفق العالي للسكر على أن الجسم يتعرض لمستوى عالٍ من التوتر، ويستجيب بإطلاق الكورتيزول والإيبينيفرين كآلية دفاعية، مما يؤدي إلى زيادة معدل ضربات القلب وزيادة إنتاج العرق .

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جسمك بعد تناول السكر: 30-45 دقيقة

تزداد مستويات ضغط الدم، ويتسبب تدفق السكر في إطلاق الدوبامين في المخ، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر

لا تزال مستويات الهرمونات والأنسولين عالية في محاولة للتعامل مع السكر الزائد، وبالتالي تنخفض مستويات السكر في الدم وتصاب بالخمول والتهيج وقد يصاب الشخص بالصداع.

هذا الانخفاض الحاد في نسبة السكر بالدم يتسبب في استجابة هرمونات الجسم بسرقة ما في وسعها من الكبد، في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية.

جنبا إلى جنب ما سبق، فإن كلا من السكر وإفرازات المعدة والقناة الهضمية تقوم بتوليد رياح محاصرة، مما يؤدى إلى ألم في المعدة والغازات.

جسمك بعد تناول السكر: 45-60 دقيقة

أدت مستويات الهرمونات التى ترتفع وتنخفض إلى حالة من الارتباك لوظيفة الخلايا والتي تؤثر بالسلب علي النظام المناعي .

خلال الساعات القليلة القادمة، سيكون الجسم أقل قدرة على التعامل مع أي بكتيريا ضارة قد تتلامس معه، مما يزيد من فرص الإصابة.