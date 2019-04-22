دراسة توضح نجاح جراحة إنقاص الوزن للشباب الذين يعانون من متلازمة داون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة جديدة أن الشباب المصابين بمتلازمة داون أو غيرها من أنواع التأخر المعرفى ينجحون في التخلص من الوزن الزائد بعد جراحة إنقاص الوزن مثل أقرانهم الأصحاء .
واستعرض الباحثون نتائج حالات 63 شابا تتراوح أعمارهم بين 13 و 24 عاما، والذين خضعوا لجراحة لعلاج البدانة في نظام الصحة الوطني للأطفال في واشنطن، وجميعهم يعانون من السمنة المفرطة، وتم تشخيص حالتهم جميعا بضعف الإدراك والإعاقة الذهنية، وتعد الدراسة هي الأولى من نوعها التي تتناول نتائج جراحة إنقاص الوزن في هذه المجموعة من المرضى.
وأشارت الدراسة التي أجريت في جامعة "واشنطن"، إلى أن الشباب الذين عانوا من متلازمة "داون" وأنواع أخرى من الإعاقات الذهنية لديهم معدلات أعلى من حيث البدانة ومشاكل صحية ذات صلة، ولكن العديد من أطباء الرعاية الصحية الأولية يحجمون عن اتخاذ قرار إجراء عملية جراحية لفقدان الوزن بسبب مخاوف بشأن قدرتهم على فهم الإجراء والموافقة عليه، واتباع تغييرات النظام الغذائي ونمط الحياة المطلوبة بعد ذلك.
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