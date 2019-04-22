شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.."القبلات والموسيقى".، أشياء تحميك من الفيروسات والبكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن الحفاظ على صحة جيدة ومحاربة الأمراض يكون من خلال تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات وممارسة الرياضة، ولكن ماذا لو أن هناك طرق أخرى قد تبدو غريبة يمكن أن تمنع الأمراض عنك.

عرض موقع "howstuffworks" بعض الأشياء الغريبة التى يمكن أن تمنع الأمراض عن الجسم، وبنفس القدر من الكفاءة فى الحفاظ على الجسم من الأمراض والبكتيريا، وهى:

القبلاتتؤدى القبلات لزيادة إنتاج الجلوبيولين المناعى (IgA) القبلاتتؤدى القبلات لزيادة إنتاج الجلوبيولين المناعى (IgA)

وهو بروتين يساعد على منع مسببات الأمراض

ويمكن أن يساعد التقبيل على تعزيز جهاز المناعة بسبب تبادل البكتيريا

ومن ضمن الأمراض التى يحاربها نزلات البرد والأنفلونزا.





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الاستماع إلى الموسيقى ترتفع بروتينات الجلوبيولين المناعية عند سماع الموسيقى لمدة 30 دقيقة

حتى بعد إيقاف تشغيلها يستمر إنتاج البروتينات لـ30 دقيقة أخرى.





المشى السريع كشفت الأبحاث أن المشى السريع لمدة 45 دقيقة 4 أيام أو أكثر فى الأسبوع

يحسن النظام المناعى

ويقلل من أيام المرض فى الجسم.





عدم دفع المخاط بقوة من الأنفزيادة النفخ للتخلص من المخاط المتراكم فى الأنف قد يضر الجيوب الأنفية بشكل كبير





شرب القهوة تستغرق فترة حضانة الفيروسات حوالى 3 أيام قبل أن تعرف أنك مصاب بها

فشرب السوائل الساخنة ومنها القهوة يخرج الفيروس من فمك إلى أسفل معدتك

مما يساعد على عدم نمو البكتيريا بسبب الأحماض الموجودة فى المعدة.