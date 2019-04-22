شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لأسنانك نتيجة قضم الأقلام أو فتح الأشياء ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تقوم بقضم القلم الرصاص وأنت تقرأ، أو تتناول مكعبات الثلج بعد الانتهاء من شرب مشروب مثلج، إذا يجب أن تتوقف حاليا عن هذه العادات التى من شأنها أن تضعف أسنانك على المدى القصير.

وعرض موقع " Askdentist" أن تلك العادات تتخلص فى الأتى:

مضغ مكعبات الثلج

مضغ مكعبات الثلج يؤذى بصورة كبيرة الأسنان، لأنه يضعف طبقة المينا فيها مما يجعها هشة ورقيقة للغاية، وهو ما قد يعرض الأسنان للتكسر سريعا ، كما أنها ستؤدى أيضا إلى تشقق الأسنان وكشف عصب السن مما قد يؤدى إلى الحاجة إلى حشو الجذور.



مضغ مكعبات الثلج

الاكثار من المشروبات الغازية والرياضية

العديد من المشروبات التى قد تتناولها يوميا تسبب تآكل فى طبقة المينا وتشمل هذه القائمة المشروبات الرياضية والمشروبات الغازية والروحية بسبب ارتفاع مستويات الحموضة بها الذى يلحق الضرر باللثة .



الاكثار من المشروبات الغازية والرياضية

تناول الحلوى اللزجة أو الصمغية

قد لا تستطيع مقاومة تناول الحلوى اللزجة مثل الكراميل والصمغية ، فهي تتكون حول الأسنان واللثة، مما يجعلها أكثر عرضه للتسوس السريع، إذا لا تستطيع أن تقاوم تناولها إذا يجب عليك غسل الأسنان بالفرشاة والخيط وشطفها مباشرةً بعد تناولها.

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تناول الحلوى اللزجة أو الصمغية

تبيض الأسنان

الإفراط في التبييض باستخدام مجموعات دون وصفة طبية يمكن أن ينتهي الأمر بإلحاق أضرار بالغة بالأسنان، فقد تؤدى إلى فقدان طبقة المينا وبالتالي الإصابة بحساسية الأسنان الدائمة، إذا احتجت إلى تبييض أسنانك قم دائمًا باختبار المنتج أولاً الذى لا يتسبب فى إصابتك بحساسية فى الأسنان .



العض على الأقلام

العض على الأقلام

هى عادة عصبية نحتاج جميعًا إلى التوقف عنها من أجل الحفاظ على أسناننا، لان الاستمرار بها يمكن أن يسبب كسر فى الأسنان ، يمكن استبدال تلك العادة بالضغط على كرة الإجهاد في أوقات التوتر أو تناول وجبة خفيفة صحية مثل اللوز لإبقائك مشغولًا .



قضم أظافرك

استخدام أسنانك لفتح الأشياء أو قضم أظافرك

قد تستخدم أسنانك لقضم أظافرك أو شطب علامات أسعار الملابس أو فتح كيس أو حتى فتح غطاء زجاجة، ولكنك تعرض أسنانك للخطر أيضا، حيث تعرضها للهشاشة والتكسر السريع